29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає зараз
Київ • УНН
29-річна Стелла Бандерас відвідала прем’єру з батьком. Вона майже не грає в кіно та працює над короткометражними фільмами.
29-річна Стелла Бандерас Гріффіт, донька голлівудських зірок Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт, рідко з'являється на публічних заходах, однак цього разу вийшла на червону доріжку разом із батьком. Вони відвідали прем'єру фільму "Проти цього" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Стелла прийшла підтримати 66-річного батька на прем'єрі 17 вересня. Для виходу вона обрала чорну асиметричну сукню з довгими рукавами, тоді як Бандерас з'явився у чорному костюмі.
Попри відомих батьків, Стелла практично не будує кар'єру перед камерою. Її єдиною акторською роботою залишається фільм "Божевільні в Алабамі" 1999 року – режисерський дебют Бандераса, в якому також зіграла Мелані Гріффіт.
Чому донька Бандераса не стала акторкою
Сам Бандерас раніше розповідав, що його доньку більше приваблює робота за камерою.
Стелла не така вже й акторка. Вона хоче бути за камерою, і вона сама себе до цього доводить. Вона знялася в кількох рекламних роликах
За його словами, Стелла вже працює над короткометражними фільмами та в майбутньому може зняти власний повнометражний фільм.
Вона надто сором'язлива, щоб бути перед камерою. Вона воліє бути за нею
Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт розлучилися у 2014 році після майже 20 років шлюбу, однак зберегли близькі стосунки. Актор неодноразово називав колишню дружину своєю хорошою подругою та розповідав, що продовжує підтримувати зв'язок із нею та родиною.
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