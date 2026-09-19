29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає зараз

29-річна Стелла Бандерас Гріффіт, донька голлівудських зірок Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт, рідко з'являється на публічних заходах, однак цього разу вийшла на червону доріжку разом із батьком. Вони відвідали прем'єру фільму "Проти цього" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, повідомляє E! News, пише УНН.

Стелла прийшла підтримати 66-річного батька на прем'єрі 17 вересня. Для виходу вона обрала чорну асиметричну сукню з довгими рукавами, тоді як Бандерас з'явився у чорному костюмі.

Попри відомих батьків, Стелла практично не будує кар'єру перед камерою. Її єдиною акторською роботою залишається фільм "Божевільні в Алабамі" 1999 року – режисерський дебют Бандераса, в якому також зіграла Мелані Гріффіт.

Сам Бандерас раніше розповідав, що його доньку більше приваблює робота за камерою.

Стелла не така вже й акторка. Вона хоче бути за камерою, і вона сама себе до цього доводить. Вона знялася в кількох рекламних роликах