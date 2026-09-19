США попередили союзників про затримки поставок ракет до 5 років - це може ускладнити допомогу Україні
Київ • УНН
США відновлюють виснажені запаси ракет, через що поставки можуть затриматися до п’яти років. Це ускладнює отримання Україною Patriot.
США попередили союзників, що поставки деяких ключових ракет і засобів протиповітряної оборони можуть затримуватися до 5 років через необхідність відновлювати власні виснажені запаси. Дефіцит може ускладнити й спроби України отримати більше ракет-перехоплювачів Patriot напередодні зими, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Американські запаси суттєво скоротилися під час війни з Іраном. За оцінками, США використали понад половину запасів найсучасніших варіантів ракет Patriot, третину Tomahawk та майже половину високоточних ударних ракет і перехоплювачів THAAD.
Зокрема, Німеччина просила США пришвидшити постачання крилатих ракет Tomahawk і наземних пускових установок Typhon. Однак через стан американських запасів виробник ракет навряд чи зможе виконати замовлення протягом наступних 5 років.
Дефіцит може вдарити по поставках Україні
Рішення Пентагону надати пріоритет поповненню власних арсеналів ускладнює спроби Києва отримати додаткові ракети-перехоплювачі Patriot. Питання посилення української ППО, як очікується, стане однією з ключових тем під час зустрічей світових лідерів у Нью-Йорку наступного тижня.
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Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що обговорюється можливість передачі Україні "набагато менш складної версії" Patriot або надання європейським країнам ліцензій на виробництво цієї зброї.
За даними Bloomberg, американські оборонні компанії вже намагаються різко наростити виробництво. Lockheed Martin працює над збільшенням річних потужностей із приблизно 600 до 2000 ракетних сегментів PAC-3 MSE.
Попри дефіцит, США продовжують постачати Україні озброєння, яке закуповують європейські союзники через механізми НАТО та ЄС. Європейські лідери також планують під час зустрічей наступного тижня закликати Трампа надати Україні більше ракет Patriot.
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