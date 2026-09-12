Виплати за єБали затримуються: у Міноборони назвали причини та запевнили, що борги погасять

Міністерство оборони України заявило, що програма єБали продовжує діяти, а кошти на її фінансування передбачені до кінця 2026 року. У відомстві запевнили, що всі належні виплати виробникам за вже поставлену техніку проведуть, передає УНН.

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"Окремі технічні затримки" у Міноборони пояснили, зокрема, планами рефінансувати програму за рахунок кредитних коштів Європейського Союзу. За даними відомства, це потребує проходження додаткових процедур. Також передбачені планові зміни до бальної системи програми - йдеться у повідомленні профільного міністерства.

У Міноборони зазначили, що конструктивно співпрацюють із Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо реалізації єБалів.

Програма дає бойовим підрозділам можливість самостійно обирати необхідні дрони, засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та іншу техніку й отримувати її безпосередньо від виробників. Після інтеграції програми з Brave1 Market військові замовили понад 750 тис. одиниць техніки на загальну суму понад 51,9 млрд грн. Майже 40 млрд грн із цього обсягу вже поставили.

У Міноборони також повідомили, що програмою скористалися понад 400 підрозділів, а середній термін постачання товарів, які є на складі, становить 7–10 днів. У відомстві наголосили, що стабільне фінансування єБалів та своєчасна оплата поставок залишаються одним із пріоритетів, оскільки це безпосередньо впливає на забезпечення бойових підрозділів та стійкість українського оборонно-промислового комплексу.

Чому навколо державної програми спалахнув скандал

Днями народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки фактично заблокував виплати за системою єБали. Про це вона написала у соцмережі. За словами Безуглої, після внесення у червні змін до державного бюджету погодження комітету стало необхідним для використання 60% військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які отримує Міністерство оборони.

Депутатка стверджувала, що під цю процедуру потрапило, зокрема, фінансування системи єБали, запровадженої за часів колишнього міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Вона зазначила, що комітет погоджує не конкретні оборонні закупівлі чи поставки, а сам напрям використання коштів.

У результаті виробники вже поставили техніку, але грошей за неї не отримують – заявила Безугла.

Вона також наполягала на тому, що заборгованість перед окремими виробниками становить від 24 млн до сотень мільйонів гривень. При цьому, за її словами, закон не встановлює строку, протягом якого профільний комітет має надати відповідне погодження.

Водночас комітет Верховної Ради заперечив наведені депутаткою твердження. У своїй заяві там наголосили, що не здійснюють і не погоджують кожну окрему оборонну закупівлю або конкретний контракт Міністерства оборони. Питання фінансування, за позицією комітету, належать до компетенції Міноборони.

У відповідь Безугла розкритикувала заяву комітету та закликала розблокувати виплати.

Просто розблокуйте виплати і загубіться десь, контролери – заявила народна депутатка

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що в Україні оновили систему єБалів. Військові отримуватимуть винагороди за роботу снайперів та "малої ППО".