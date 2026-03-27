В Україні оновили систему єБалів. Військові отримуватимуть винагороди за роботу снайперів та "малої ППО"

Міністерство оборони вдосконалює систему Армія дронів. Бонус — розширює нарахування балів і додає нові напрямки: снайпінг, мобільно-вогневі групи та армійську авіацію. Більше балів буде нараховано за нові методи застосування технологій проти ворога, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Вдосконалюємо систему Армія дронів.Бонус — розширюємо нарахування балів і додаємо нові напрями: снайпінг, мобільні вогневі групи та армійську авіацію. Нараховуємо значно більше балів за нові методи застосування технологій проти ворога. єБали вже змінили підхід до ведення війни. Це про чітку мотивацію, справедливу винагороду та швидке масштабування ефективних рішень. Підрозділи отримують ресурси за результат: більше знищених цілей — більше нарахованих балів. Це пряма мотивація, яка дає змогу підсилювати підрозділи новими технологіями