В Україні оновили систему єБалів. Військові отримуватимуть винагороди за роботу снайперів та "малої ППО"
Система Армія дронів тепер нараховує бали за роботу снайперів та ППО. Підрозділи вже замовили техніки на 20 мільярдів гривень через Brave1 Market.
Міністерство оборони вдосконалює систему Армія дронів. Бонус — розширює нарахування балів і додає нові напрямки: снайпінг, мобільно-вогневі групи та армійську авіацію. Більше балів буде нараховано за нові методи застосування технологій проти ворога, передає УНН із посиланням на Міноборони.
За його словами, починали з фіксації уражень дронами. Далі додали розвідку та місії з НРК. Запустили Brave1 Market, де за єБали можна отримати дрони, РЕБ і роботизовані комплекси. Станом на сьогодні підрозділи вже зробили замовлень на 20+ млрд грн.
Нові напрямки нарахування балів
Відтепер бали нараховуватимуться за верифіковані результати роботи снайперських систем.
Також система охоплює сегмент протиповітряної оборони, зокрема роботу мобільних вогневих груп та армійської авіації.
Мультиплікатор за інновації
Впроваджено мультиплікатор балів за нові методи застосування безпілотних систем. Прискорюємо виявлення ефективних тактик та їх масштабування для того, щоб бути на кілька кроків попереду ворога у кожному технологічному циклі.
Будуємо систему, у якій результативність підрозділів напряму конвертується в нові технології, швидші поставки та посилення бойових спроможностей