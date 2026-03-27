В Украине обновили систему еБаллов. Военные будут получать вознаграждения за работу снайперов и "малой ПВО"
Система Армия дронов теперь начисляет баллы за работу снайперов и ПВО. Подразделения уже заказали техники на 20 миллиардов гривен через Brave1 Market.
Министерство обороны совершенствует систему Армия дронов. Бонус — расширяет начисление баллов и добавляет новые направления: снайпинг, мобильно-огневые группы и армейскую авиацию. Больше баллов будет начислено за новые методы применения технологий против врага, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Совершенствуем систему Армия дронов. Бонус — расширяем начисление баллов и добавляем новые направления: снайпинг, мобильные огневые группы и армейскую авиацию. Начисляем значительно больше баллов за новые методы применения технологий против врага. еБаллы уже изменили подход к ведению войны. Это о четкой мотивации, справедливом вознаграждении и быстром масштабировании эффективных решений. Подразделения получают ресурсы за результат: больше уничтоженных целей — больше начисленных баллов. Это прямая мотивация, которая позволяет усиливать подразделения новыми технологиями
По его словам, начинали с фиксации поражений дронами. Далее добавили разведку и миссии с НРК. Запустили Brave1 Market, где за еБаллы можно получить дроны, РЭБ и роботизированные комплексы. По состоянию на сегодня подразделения уже сделали заказов на 20+ млрд грн.
На этом не останавливаемся. Двигаемся дальше
Новые направления начисления баллов
Отныне баллы будут начисляться за верифицированные результаты работы снайперских систем.
Также система охватывает сегмент противовоздушной обороны, в частности работу мобильных огневых групп и армейской авиации.
Мультипликатор за инновации
Внедрен мультипликатор баллов за новые методы применения беспилотных систем. Ускоряем выявление эффективных тактик и их масштабирование для того, чтобы быть на несколько шагов впереди врага в каждом технологическом цикле.
Строим систему, в которой результативность подразделений напрямую конвертируется в новые технологии, более быстрые поставки и усиление боевых возможностей