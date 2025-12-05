$42.180.02
11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Amazon для войны: подразделения Сил обороны приобрели за е-Баллы на Brave1 Market товаров на 8,5 млрд гривен

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Подразделения Сил обороны использовали е-Баллы для приобретения 148 тысяч товаров на сумму 8,5 миллиарда гривен через Brave1 Market. Этот маркетплейс, интегрированный с Армией дронов, предлагает более 200 товаров, включая БпЛА, НРК и РЭБ, с доставкой за 10-20 дней.

Amazon для войны: подразделения Сил обороны приобрели за е-Баллы на Brave1 Market товаров на 8,5 млрд гривен

Подразделения Сил обороны приобрели за е-Баллы на Brave1 Market 148 тысяч товаров на 8,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

В этом году мы запустили Brave1 Market — Amazon для войны. Это крупнейший маркетплейс украинских оборонных технологий для фронта, на котором уже можно найти 2 600 разработок. Мы интегрировали Brave1 Market с программой Армия дронов. Бонус, чтобы подразделения могли заказывать нужные товары за е-Баллы. Военные уже заказали через Brave1 Market 148 тысяч товаров на сумму 8,5 миллиарда гривен. Сейчас за е-Баллы можно приобрести 200+ товаров: БпЛА, НРК, РЭБ 

- сообщил Федоров.

По его словам, на маркетплейсе уже доступен отдельный раздел с 800+ компонентами. Вскоре некоторые из них можно будет приобрести за е-Баллы.

Мы активно развиваем эту индустрию и запускаем грантовую программу, чтобы военные оперативно получали нужные технологии. Благодаря сотрудничеству с Минобороны приобретенные за е-Баллы товары подразделения получают уже за 10–20 дней непосредственно от производителей 

- резюмировал глава Минцифры.

Способны преодолевать РЭБ на 40+км: Brave1 завершил испытания ударных дронов-камикадзе15.09.25, 12:36 • 2884 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Brave1
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Беспилотный летательный аппарат