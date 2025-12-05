Amazon для войны: подразделения Сил обороны приобрели за е-Баллы на Brave1 Market товаров на 8,5 млрд гривен

Подразделения Сил обороны приобрели за е-Баллы на Brave1 Market 148 тысяч товаров на 8,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

В этом году мы запустили Brave1 Market — Amazon для войны. Это крупнейший маркетплейс украинских оборонных технологий для фронта, на котором уже можно найти 2 600 разработок. Мы интегрировали Brave1 Market с программой Армия дронов. Бонус, чтобы подразделения могли заказывать нужные товары за е-Баллы. Военные уже заказали через Brave1 Market 148 тысяч товаров на сумму 8,5 миллиарда гривен. Сейчас за е-Баллы можно приобрести 200+ товаров: БпЛА, НРК, РЭБ - сообщил Федоров.

По его словам, на маркетплейсе уже доступен отдельный раздел с 800+ компонентами. Вскоре некоторые из них можно будет приобрести за е-Баллы.

Мы активно развиваем эту индустрию и запускаем грантовую программу, чтобы военные оперативно получали нужные технологии. Благодаря сотрудничеству с Минобороны приобретенные за е-Баллы товары подразделения получают уже за 10–20 дней непосредственно от производителей - резюмировал глава Минцифры.

