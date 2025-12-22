Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
11:25 • 466 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 2288 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 3920 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 3992 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 4526 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 4248 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 13016 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 29948 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 43288 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 47017 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
79%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 23486 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 22109 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 28001 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 30399 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 27536 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 810 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 43477 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 65900 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 99860 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 136979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ларс Лёкке Расмуссен
Денис Шмыгаль
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Житомирская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 12162 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 11393 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 26677 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 27808 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 39575 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Фокс Ньюс
Старлинк

Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Министерство здравоохранения Украины внепланово проверит еще одно юридическое лицо, связанное с деятельностью одесской частной клиники Odrex – ООО "Медицинский дом "Одрекс". Основанием для проверки стали уголовные производства, в которых фигурирует компания.

Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий

Министерство здравоохранения Украины внепланово проверит еще одно юридическое лицо скандальной одесской клиники Odrex. Речь идет об ООО "Медицинский дом "Одрекс", которое фигурирует в ряде уголовных производств и именно поэтому стало предметом отдельного внимания правоохранительных органов, сообщает УНН.

Речь идет о проверке соблюдения лицензионных условий осуществления медицинской практики, а также требований по контролю качества оказания медицинской помощи пациентам. По информации редакции, основанием для такого обращения стало то, что именно ООО "Медицинский дом "Одрекс" фигурирует в ряде уголовных производств, открытых по фактам возможного мошенничества и введения пациентов и их семей в заблуждение. Правоохранители расследуют обстоятельства возможного совершения правонарушений.

Почему Минздрав проверяет "Одрекс" во второй раз?

Сейчас за частной клиникой Odrex стоят сразу несколько юридических лиц, некоторые из которых имеют медицинские лицензии. Как писал УНН ранее, в целом речь идет как минимум о трех ООО, связанных между собой учредителями и местом осуществления деятельности.

При этом Министерство здравоохранения Украины уже приняло решение об отзыве медицинской лицензии одного из трех – ООО "Дом медицины" – юридического лица, под которым клиника работала на протяжении многих лет и которое фигурирует в уголовных производствах по смерти пациента Аднана Кивана. Основанием для такого решения стал отказ администрации клиники предоставить комиссии Минздрава медицинскую документацию для проведения проверки, сообщил регулятор. Решение об отзыве лицензии вступит в силу 1 января 2026 года.

В то же время, несмотря на аннулирование одной лицензии и инициирование проверок другого юридического лица, клиника Odrex продолжает оказывать медицинские услуги. В частности, сейчас деятельность осуществляется на основании медицинской лицензии, выданной еще в 2012 году на ООО "Центр медицины". 

Кроме этого, Odrex уже зарегистрировал новую фирму – ООО "МДО Юг". Бенефициары нового юридического лица Леонид Кучук, Марина Арутюнян и Мария Павлусенко – подробнее о том, кто это такие, УНН писал ранее. Вполне вероятно, что опасаясь общественного резонанса и возможных новых проверок соблюдения лицензионных требований, владельцы клиники решили перестраховаться и заблаговременно получить еще одну "резервную" медицинскую лицензию на новую ООО. Пока ООО "МДО Юг" не успела получить лицензию Министерства здравоохранения на проведение медицинской деятельности. Но такой вариант развития событий исключать не следует.  

Возможный конфликт интересов Виктора Ляшко в "Деле Odrex"

Кроме того, в "Деле Odrex" внимание общества привлекает возможный конфликт интересов во взаимоотношениях клиники с Министерством здравоохранения Украины. Как ранее сообщали журналисты, генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян входит в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавляет министр Виктор Ляшко.

В таких обстоятельствах возникает закономерный вопрос: сможет ли Министерство принимать решения относительно клиники, связанной с членом собственной рабочей группы, без какого-либо влияния и предвзятости? Или все же ООО "МДО Юг" получит медицинскую лицензию без дополнительных вопросов от регулятора, что позволит Odrex оказывать медицинские услуги несмотря на многочисленные жалобы и уголовные производства? 

Истории жертв "лечения"

Пока Odrex перерегистрирует юридические лица и переводит деятельность на новую компанию, в сети продолжают появляться реальные истории людей, прошедших через лечение в одесской клинике. И, как утверждают пациенты Odrex и их родные, вышли оттуда либо покалеченными, либо не вышли вовсе. 

Документальный фильм "Осиное гнездо" стал точкой невозврата для репутации Odrex. В нем жертвы клиники впервые публично рассказали о том, что происходило за дверями частного медицинского учреждения. Эти свидетельства – не о досадных ошибках, а о системности, повторяемости и схожести историй, независимо от диагнозов и состояния пациентов.

Схема, которую описывают пострадавшие, почти всегда одна и та же. Сначала – оптимистичные прогнозы, ощущение, что "вы в хороших руках", убеждение, что именно Odrex "спасет". Затем – стремительное ухудшение состояния здоровья пациента, появление новых осложнений и диагнозов, требующих новых процедур. За этим – стремительно растущие счета, звонки родным пациентов поздно ночью, с ультиматумами и угрозами. А когда деньги заканчиваются – финальный этап: судебные иски, угрозы физической расправой, требования оплатить "долги" и предложения отдать квартиру или другое имущество клинике. Рассказы самих пациентов и родных тех, кто больше за себя говорить не может, могут свидетельствовать о системной проблеме в клинике Odrex, а не о случайности.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Недвижимость
Odrex
Социальная сеть
Фильм
Виктор Ляшко