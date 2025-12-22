Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий

Министерство здравоохранения Украины внепланово проверит еще одно юридическое лицо скандальной одесской клиники Odrex. Речь идет об ООО "Медицинский дом "Одрекс", которое фигурирует в ряде уголовных производств и именно поэтому стало предметом отдельного внимания правоохранительных органов, сообщает УНН.

Речь идет о проверке соблюдения лицензионных условий осуществления медицинской практики, а также требований по контролю качества оказания медицинской помощи пациентам. По информации редакции, основанием для такого обращения стало то, что именно ООО "Медицинский дом "Одрекс" фигурирует в ряде уголовных производств, открытых по фактам возможного мошенничества и введения пациентов и их семей в заблуждение. Правоохранители расследуют обстоятельства возможного совершения правонарушений.

Почему Минздрав проверяет "Одрекс" во второй раз?

Сейчас за частной клиникой Odrex стоят сразу несколько юридических лиц, некоторые из которых имеют медицинские лицензии. Как писал УНН ранее, в целом речь идет как минимум о трех ООО, связанных между собой учредителями и местом осуществления деятельности.

При этом Министерство здравоохранения Украины уже приняло решение об отзыве медицинской лицензии одного из трех – ООО "Дом медицины" – юридического лица, под которым клиника работала на протяжении многих лет и которое фигурирует в уголовных производствах по смерти пациента Аднана Кивана. Основанием для такого решения стал отказ администрации клиники предоставить комиссии Минздрава медицинскую документацию для проведения проверки, сообщил регулятор. Решение об отзыве лицензии вступит в силу 1 января 2026 года.

В то же время, несмотря на аннулирование одной лицензии и инициирование проверок другого юридического лица, клиника Odrex продолжает оказывать медицинские услуги. В частности, сейчас деятельность осуществляется на основании медицинской лицензии, выданной еще в 2012 году на ООО "Центр медицины".

Кроме этого, Odrex уже зарегистрировал новую фирму – ООО "МДО Юг". Бенефициары нового юридического лица Леонид Кучук, Марина Арутюнян и Мария Павлусенко – подробнее о том, кто это такие, УНН писал ранее. Вполне вероятно, что опасаясь общественного резонанса и возможных новых проверок соблюдения лицензионных требований, владельцы клиники решили перестраховаться и заблаговременно получить еще одну "резервную" медицинскую лицензию на новую ООО. Пока ООО "МДО Юг" не успела получить лицензию Министерства здравоохранения на проведение медицинской деятельности. Но такой вариант развития событий исключать не следует.

Возможный конфликт интересов Виктора Ляшко в "Деле Odrex"

Кроме того, в "Деле Odrex" внимание общества привлекает возможный конфликт интересов во взаимоотношениях клиники с Министерством здравоохранения Украины. Как ранее сообщали журналисты, генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян входит в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины, которую возглавляет министр Виктор Ляшко.

В таких обстоятельствах возникает закономерный вопрос: сможет ли Министерство принимать решения относительно клиники, связанной с членом собственной рабочей группы, без какого-либо влияния и предвзятости? Или все же ООО "МДО Юг" получит медицинскую лицензию без дополнительных вопросов от регулятора, что позволит Odrex оказывать медицинские услуги несмотря на многочисленные жалобы и уголовные производства?

Истории жертв "лечения"

Пока Odrex перерегистрирует юридические лица и переводит деятельность на новую компанию, в сети продолжают появляться реальные истории людей, прошедших через лечение в одесской клинике. И, как утверждают пациенты Odrex и их родные, вышли оттуда либо покалеченными, либо не вышли вовсе.

Документальный фильм "Осиное гнездо" стал точкой невозврата для репутации Odrex. В нем жертвы клиники впервые публично рассказали о том, что происходило за дверями частного медицинского учреждения. Эти свидетельства – не о досадных ошибках, а о системности, повторяемости и схожести историй, независимо от диагнозов и состояния пациентов.

Схема, которую описывают пострадавшие, почти всегда одна и та же. Сначала – оптимистичные прогнозы, ощущение, что "вы в хороших руках", убеждение, что именно Odrex "спасет". Затем – стремительное ухудшение состояния здоровья пациента, появление новых осложнений и диагнозов, требующих новых процедур. За этим – стремительно растущие счета, звонки родным пациентов поздно ночью, с ультиматумами и угрозами. А когда деньги заканчиваются – финальный этап: судебные иски, угрозы физической расправой, требования оплатить "долги" и предложения отдать квартиру или другое имущество клинике. Рассказы самих пациентов и родных тех, кто больше за себя говорить не может, могут свидетельствовать о системной проблеме в клинике Odrex, а не о случайности.