Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс

Который день подряд доллар бьет рекорды на украинском рынке. Утром 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 44 гривны за покупку 1 доллара и 44,55 гривны – за продажу. Впрочем, как пишет ряд украинских СМИ, по состоянию на вторую половину дня стоимость иностранной валюты в обменниках значительно повысилась.

Почему доллар уверенно "пошел" вверх, грозит ли гривне обвал и что делать украинцам с валютными сбережениями, журналисты УНН спросили у финансиста и аналитика Сергея Фурсы.

Детали

Эксперт убежден: нынешнее движение курса – не признак валютного кризиса. Тенденция скорее отражает внешний фон и контролируемую адаптацию украинского рынка к глобальным процессам.

Сергей Фурса говорит, что несмотря на панику в соцсетях и медиа, сейчас речь идет не о резком скачке, а об умеренном изменении курса.

Если бы у нас был скачок на 10-20 процентов, мы бы говорили, что рекорды. А так у нас просто плюс один процентик - говорит он.

Аналитик также объясняет: умеренное ослабление гривны само по себе не является свидетельством системного сбоя, особенно если рынок не теряет управляемости, а регулятор не демонстрирует признаков потери инструментов влияния.

Рост курса доллара: почему влияние внешней среды является ключевым фактором

Сергей Фурса в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что главная причина текущего движения курса заключается в глобальном изменении настроений на валютных рынках, а не в слабости украинской экономики.

Курс абсолютно под контролем Национального банка, а нынешняя реакция связана с тем, что на фоне войны Трампа против Ирана происходит укрепление доллара против абсолютно всех валют - пояснил Фурса.

Именно поэтому гривна сейчас, скорее, "подхватывает" мировой тренд, нежели демонстрирует угрожающее ослабление.

Если источник давления лежит прежде всего во внешней среде, то движение курса эксперты рассматривают не под углом локальной аномалии, а как составляющую более широких процессов на рынке денег. В таких условиях корректнее говорить о контролируемой коррекции курса, нежели о стремительной дестабилизации.

Существует ли риск обесценивания гривны

На вопрос об угрозе для национальной валюты Сергей Фурса отвечает однозначно: ее нет. Аргументом приводит ресурсную позицию Национального банка.

У нас банк (имеет, – ред.) рекордные резервы, поэтому он абсолютно контролирует ситуацию на валютном рынке - говорит Фурса.

В рамках этого подхода текущее ослабление гривны не воспринимается как предвестник более глубокой валютной проблемы. Наоборот, речь идет о ситуации, где ключевой игрок имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний.

В условиях войны, высокой зависимости от внешней поддержки и чувствительности к международным событиям само наличие резервов и сохранение контроля со стороны НБУ работают как фактор стабильности. Это не отменяет постепенной корректировки курса, но уменьшает вероятность панического сценария, когда население и бизнес начинают действовать на опережение, усиливая давление на рынок собственными решениями.

Не спекулировать, а считать доходность: что делать украинцам со сбережениями в валюте.

Отдельное внимание собеседник УНН уделил поведению граждан, имеющих валютные сбережения.

Украинцы не должны быть валютными спекулянтами. Это самое главное - акцентировал Фурса.

Финансист пояснил, что простое наличие долларов без доходного инструмента не является оптимальной стратегией для безопасного накопления, поскольку валюту съедает инфляция.

Сергей Фурса предлагает украинцам, которые хотят сэкономить, обратить внимание на такой инструмент размещения средств, как ОВГЗ. По его мнению, в условиях умеренной девальвации гривневые инструменты могут стать более привлекательными, чем пассивное хранение наличной валюты.

ОВГЗ дает вам 16% в год, а доллар относительно гривны девальвирует на 5% - подтверждает он.

Возможна ли массовая продажа валюты в Украине на фоне колебаний курса

Сценарий, при котором украинцы массово начнут избавляться от валютных сбережений, Фурса считает маловероятным.

Украинцы не побегут сдавать валютные сбережения. Такого в истории вообще никогда не было - заявил он.

В то же время финансист уточняет: даже если бы это произошло, для экономической ситуации следствие было бы скорее положительным, а не отрицательным.

Подытоживая разговор с экспертом, стоит остановиться на нескольких важных выводах в сложившейся ситуации.

Во-первых, текущее повышение курса доллара не стоит трактовать как кризис.

Во-вторых, главный импульс для этого движения исходит из внешней среды.

В-третьих, Национальный банк сохраняет полный контроль над ситуацией благодаря значительным резервам.

И, в-четвертых, для граждан рациональнее оценивать не сам факт изменения курса, а эффективность инструментов сохранения средств.

В общем итоге Сергей Фурса убежден: валютный рынок Украины остается управляемым, а краткосрочные колебания не меняют фундаментальной картины.

Курс взлетел до исторического максимума - сколько стоит доллар 13 марта