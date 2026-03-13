$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
14:21 • 2492 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
12:53 • 14901 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 16020 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 34141 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 59588 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 89497 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 42942 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27868 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21204 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23986 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.8м/с
31%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шиитские союзники Ирана усиливают атаки против США и Израиля, несмотря на ослабление после Газы13 марта, 04:58 • 4756 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 33882 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 30157 просмотра
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19 • 14208 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 10770 просмотра
публикации
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
14:21 • 2492 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 14901 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 30167 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 33891 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 89497 просмотра
Актуальные люди
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Блогеры
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Франция
Иран
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 10782 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 30176 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 27274 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 26931 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 25065 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление

Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс

Киев • УНН

 • 2544 просмотра

НБУ установил курс 44,55 грн за доллар на фоне мировых трендов. Эксперт Сергей Фурса уверяет, что ситуация контролируема благодаря рекордным резервам.

Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс

Который день подряд доллар бьет рекорды на украинском рынке. Утром 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 44 гривны за покупку 1 доллара и 44,55 гривны – за продажу. Впрочем, как пишет ряд украинских СМИ, по состоянию на вторую половину дня стоимость иностранной валюты в обменниках значительно повысилась.

Почему доллар уверенно "пошел" вверх, грозит ли гривне обвал и что делать украинцам с валютными сбережениями, журналисты УНН спросили у финансиста и аналитика Сергея Фурсы.

Детали

Эксперт убежден: нынешнее движение курса – не признак валютного кризиса. Тенденция скорее отражает внешний фон и контролируемую адаптацию украинского рынка к глобальным процессам.

Сергей Фурса говорит, что несмотря на панику в соцсетях и медиа, сейчас речь идет не о резком скачке, а об умеренном изменении курса.

Если бы у нас был скачок на 10-20 процентов, мы бы говорили, что рекорды. А так у нас просто плюс один процентик

 - говорит он.

Аналитик также объясняет: умеренное ослабление гривны само по себе не является свидетельством системного сбоя, особенно если рынок не теряет управляемости, а регулятор не демонстрирует признаков потери инструментов влияния.

Рост курса доллара: почему влияние внешней среды является ключевым фактором

Сергей Фурса в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что главная причина текущего движения курса заключается в глобальном изменении настроений на валютных рынках, а не в слабости украинской экономики.

Курс абсолютно под контролем Национального банка, а нынешняя реакция связана с тем, что на фоне войны Трампа против Ирана происходит укрепление доллара против абсолютно всех валют

- пояснил Фурса.

Именно поэтому гривна сейчас, скорее, "подхватывает" мировой тренд, нежели демонстрирует угрожающее ослабление.

Если источник давления лежит прежде всего во внешней среде, то движение курса эксперты рассматривают не под углом локальной аномалии, а как составляющую более широких процессов на рынке денег. В таких условиях корректнее говорить о контролируемой коррекции курса, нежели о стремительной дестабилизации. 

Существует ли риск обесценивания гривны

На вопрос об угрозе для национальной валюты Сергей Фурса отвечает однозначно: ее нет. Аргументом приводит ресурсную позицию Национального банка.

У нас банк (имеет, – ред.) рекордные резервы, поэтому он абсолютно контролирует ситуацию на валютном рынке

- говорит Фурса.

В рамках этого подхода текущее ослабление гривны не воспринимается как предвестник более глубокой валютной проблемы. Наоборот, речь идет о ситуации, где ключевой игрок имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний.

В условиях войны, высокой зависимости от внешней поддержки и чувствительности к международным событиям само наличие резервов и сохранение контроля со стороны НБУ работают как фактор стабильности. Это не отменяет постепенной корректировки курса, но уменьшает вероятность панического сценария, когда население и бизнес начинают действовать на опережение, усиливая давление на рынок собственными решениями.

Не спекулировать, а считать доходность: что делать украинцам со сбережениями в валюте.

Отдельное внимание собеседник УНН уделил поведению граждан, имеющих валютные сбережения.

Украинцы не должны быть валютными спекулянтами. Это самое главное

 - акцентировал Фурса.

Финансист пояснил, что простое наличие долларов без доходного инструмента не является оптимальной стратегией для безопасного накопления, поскольку валюту съедает инфляция. 

Сергей Фурса предлагает украинцам, которые хотят сэкономить, обратить внимание на такой инструмент размещения средств, как ОВГЗ. По его мнению, в условиях умеренной девальвации гривневые инструменты могут стать более привлекательными, чем пассивное хранение наличной валюты.

ОВГЗ дает вам 16% в год, а доллар относительно гривны девальвирует на 5%

- подтверждает он.

Возможна ли массовая продажа валюты в Украине на фоне колебаний курса

Сценарий, при котором украинцы массово начнут избавляться от валютных сбережений, Фурса считает маловероятным.

Украинцы не побегут сдавать валютные сбережения. Такого в истории вообще никогда не было

- заявил он.

В то же время финансист уточняет: даже если бы это произошло, для экономической ситуации следствие было бы скорее положительным, а не отрицательным.

Подытоживая разговор с экспертом, стоит остановиться на нескольких важных выводах в сложившейся ситуации.

Во-первых, текущее повышение курса доллара не стоит трактовать как кризис.

Во-вторых, главный импульс для этого движения исходит из внешней среды.

В-третьих, Национальный банк сохраняет полный контроль над ситуацией благодаря значительным резервам.

И, в-четвертых, для граждан рациональнее оценивать не сам факт изменения курса, а эффективность инструментов сохранения средств.

В общем итоге Сергей Фурса убежден: валютный рынок Украины остается управляемым, а краткосрочные колебания не меняют фундаментальной картины.

Курс взлетел до исторического максимума - сколько стоит доллар 13 марта13.03.26, 12:48 • 1962 просмотра

Александра Василенко

ЭкономикапубликацииФинансы
Тренд
Национальный банк Украины
Дональд Трамп
Украина
Иран