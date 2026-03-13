Курс взлетел до исторического максимума - сколько стоит доллар 13 марта

В пятницу, 13 марта, официальный курс доллара в банках Украины достиг отметки 44,55 гривны, что является историческим максимумом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

Также Нацбанк повысил курс валюты до рекордного показателя - 44,16 гривны, что на 19 копеек больше, чем днем ранее.

Евро несколько снизился в цене - средний курс в обменниках составляет 51,50 гривны, в НБУ - 50,95 гривны.

Напомним

Межбанковский валютный рынок Украины зафиксировал беспрецедентный уровень девальвации национальной валюты. В понедельник, 9 марта, американский доллар впервые в истории официально достиг психологического предела в 44 гривны, что стало новым абсолютным максимумом для украинского финансового сектора.