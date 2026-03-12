Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей мира по версии Forbes. Состояние легендарного голливудского кинематографиста оценивается примерно в 7,1 млрд долларов, сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Отмечается, что Спилберг стал лидером списка знаменитостей-миллиардеров, опередив других представителей индустрии развлечений и спорта. Значительную часть его капитала сформировали кассовые голливудские хиты, в частности "Челюсти", "Индиана Джонс", "Парк Юрского периода" и "Инопланетянин".

Помимо доходов от киноиндустрии, режиссер получает прибыль от тематических аттракционов в парках Universal Studios, созданных по мотивам его фильмов. По условиям соглашения он имеет долю от продажи билетов на такие развлечения.

По данным Forbes, в 2026 году в мире насчитывается 22 знаменитости-миллиардера, а их совокупное состояние оценивается примерно в 48,1 млрд долларов, что свидетельствует о росте количества сверхбогатых звезд в сфере шоу-бизнеса и спорта.

В список также вошли режиссер Джордж Лукас, баскетбольная легенда Майкл Джордан, телеведущая Опра Уинфри и певица Тейлор Свифт.

Спилберг остается одним из самых успешных режиссеров в истории Голливуда, а его фильмы на протяжении десятилетий собирают миллиарды долларов в мировом прокате.

Напомним

2025 год стал рекордно прибыльным для самых богатых людей планеты. По данным Forbes, совокупное состояние мировых миллиардеров выросло на 3,6 триллиона долларов, достигнув отметки 18,7 триллиона.