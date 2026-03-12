$43.980.1150.930.10
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливо
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг

Режиссер возглавил рейтинг Forbes благодаря кинохитам и доходам от парков Universal. Всего в 2026 году насчитывается 22 знаменитости-миллиардера.

Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей мира по версии Forbes. Состояние легендарного голливудского кинематографиста оценивается примерно в 7,1 млрд долларов, сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Отмечается, что Спилберг стал лидером списка знаменитостей-миллиардеров, опередив других представителей индустрии развлечений и спорта. Значительную часть его капитала сформировали кассовые голливудские хиты, в частности "Челюсти", "Индиана Джонс", "Парк Юрского периода" и "Инопланетянин".

Помимо доходов от киноиндустрии, режиссер получает прибыль от тематических аттракционов в парках Universal Studios, созданных по мотивам его фильмов. По условиям соглашения он имеет долю от продажи билетов на такие развлечения.

По данным Forbes, в 2026 году в мире насчитывается 22 знаменитости-миллиардера, а их совокупное состояние оценивается примерно в 48,1 млрд долларов, что свидетельствует о росте количества сверхбогатых звезд в сфере шоу-бизнеса и спорта.

В список также вошли режиссер Джордж Лукас, баскетбольная легенда Майкл Джордан, телеведущая Опра Уинфри и певица Тейлор Свифт.

Спилберг остается одним из самых успешных режиссеров в истории Голливуда, а его фильмы на протяжении десятилетий собирают миллиарды долларов в мировом прокате.

Напомним

2025 год стал рекордно прибыльным для самых богатых людей планеты. По данным Forbes, совокупное состояние мировых миллиардеров выросло на 3,6 триллиона долларов, достигнув отметки 18,7 триллиона.

Станислав Кармазин

