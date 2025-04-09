Виктор Орбан

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Он предложил применить статью 7 Договора о ЕС, чтобы "заблокировать" венгерского премьера.
Если Венгрия заблокирует санкции против рф, ЕС может вернуть путину 240 млрд евро замороженных активов. Эстония призывает конфисковать эти средства.
Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.
Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.
Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля посетит Венгрию для встречи с Виктором Орбаном, который ранее отклонил ордер МУС на его арест. Венгрия является близким союзником Израиля в ЕС и НАТО.
Венгерское правительство призывает граждан высказаться относительно вступления Украины в ЕС, предоставив перечень из семи "рисков", которые включают финансовые, сельскохозяйственные и вопросы безопасности.
Петер Сийярто совершил 13-й визит в Москву с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Чиновники ЕС удивлены частыми контактами венгерского министра с Кремлем.
Политический директор Орбана заявил, что есть более приоритетные задачи и вызовы, чем помощь Украине. Советник премьер-министра Виктора Орбана отмечает, что для Венгрии "интересы европейцев важнее".
Лидеры ЕС обсудили с Зеленским ситуацию в Украине и переговоры под руководством США. Они пришли к согласию, что сейчас реальных переговоров не ведется.
Лидеры ЕС ожидают, что премьер Венгрии повторит попытку заблокировать поддержку Украине. Другие лидеры готовы принимать решения от имени группы из 26 стран.
Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.
Парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТК+ прайдов, ссылаясь на защиту детей. За нарушение предусмотрены штрафы и использование распознавания лиц.
Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.
Венгерская правящая партия FIDESZ внесла законопроект, запрещающий организацию ежегодных гей-парадов в Будапеште. Орбан в последнее время усилил нападки на ЛГБТК-группы.
В Венгрии пройдет голосование по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Правительство страны опубликовало образец бюллетеня с вопросом, поддерживают ли венгры вступление Украины в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, среди которых есть пункт о том, что Евросоюз должен существовать, но без членства Украины. Свои требования он обнародовал в субботу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС необходима единогласная поддержка, и последнее слово остается за Венгрией. Он не считает справедливым сравнивать Украину с другими странами-кандидатами.
Виктор Орбан вместо общения с прессой перед саммитом ЕС опубликовал пост о встрече с Макроном. Он заявил о согласии по укреплению обороноспособности Европы, несмотря на разногласия по вопросам мира.
Виктор Орбан посетит Францию 5 марта по приглашению Макрона для обсуждения российско-украинской войны. Визит проходит после встречи 18 стран в Лондоне по вопросам безопасности ЕС.
Антониу Кошта заявил, что мир - это не просто прекращение огня, которое даст России время вернуться сильнее. Он отреагировал на письмо Орбана, который требовал прямых переговоров ЕС с РФ по примеру США.
Премьер Венгрии направил письмо председателю Европейского совета с предложением вести прямые переговоры с РФ по Украине. Орбан считает, что ЕС должен последовать примеру США в вопросе достижения мира.
После спора между Зеленским, Трампом и Вэнсом в Белом доме, Орбан поддержал позицию Трампа. Венгерский премьер заявил, что «сильные люди создают мир».
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС пока «немыслимо». Он считает, что это разрушит венгерскую экономику, хотя не исключает изменение своей позиции в будущем.
Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против россии, требуя исключить из них 9 влиятельных россиян. Среди них олигархи Фридман, Усманов и министр спорта Дегтярев.
Председатель SNS Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть Словакии 3,5 млрд евро ранее предоставленной помощи. Он связал это с возможным соглашением между США и Украиной по полезным ископаемым.
Виктор Орбан поздравил Алису Вайдель с высокими результатами АдГ на выборах в Бундестаг, но не упомянул победителя Фридриха Мерца. Ультраправая АдГ заняла второе место с 20,8% голосов, удвоив свой предыдущий результат.
Макрон провел переговоры с ключевыми европейскими лидерами по обеспечению справедливого мира в Украине. Также политики договорились также усилить безопасность европейцев "во время всех будущих переговоров".
Франция и Италия тормозят принятие пакета военной помощи ЕС для Украины на 20 млрд евро из-за бюджетных ограничений. Пакет включает 1,5 млн боеприпасов и поддержку ПВО, но время на принятие ограничено.