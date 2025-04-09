Виктор Орбан

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Антониу Кошта заявил, что мир - это не просто прекращение огня, которое даст России время вернуться сильнее. Он отреагировал на письмо Орбана, который требовал прямых переговоров ЕС с РФ по примеру США.