Виктор Орбан

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29299 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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"Венгрия играет в команде путина": Эстония призывает лишить Орбана права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Он предложил применить статью 7 Договора о ЕС, чтобы "заблокировать" венгерского премьера.

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ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

Если Венгрия заблокирует санкции против рф, ЕС может вернуть путину 240 млрд евро замороженных активов. Эстония призывает конфисковать эти средства.

Новости Мира • 5 апреля, 14:36 • 23782 просмотра

Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом, чтобы обсудить отмену пошлин

Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.

Экономика • 5 апреля, 02:07 • 10621 просмотра

Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда

Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.

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Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.

Новости Мира • 3 апреля, 04:15 • 5000 просмотра

Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда - СМИ

Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.

Новости Мира • 2 апреля, 12:35 • 8011 просмотра

Несмотря на ордер МУС на арест: Нетаньяху посетит Венгрию по приглашению Орбана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 апреля посетит Венгрию для встречи с Виктором Орбаном, который ранее отклонил ордер МУС на его арест. Венгрия является близким союзником Израиля в ЕС и НАТО.

политика • 30 марта, 17:18 • 44100 просмотра

Правительство Венгрии перед национальным опросом рассылает гражданам список причин не поддерживать вступление Украины в ЕС

Венгерское правительство призывает граждан высказаться относительно вступления Украины в ЕС, предоставив перечень из семи "рисков", которые включают финансовые, сельскохозяйственные и вопросы безопасности.

политика • 30 марта, 03:28 • 131836 просмотра

Сийярто в 13-й раз в москве за 3 года: главный дипломат Орбана стремится к рекорду в контактах с кремлем

Петер Сийярто совершил 13-й визит в Москву с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Чиновники ЕС удивлены частыми контактами венгерского министра с Кремлем.

политика • 26 марта, 14:03 • 21257 просмотра

Советник Орбана: перевооружение Европы, более важный вызов, чем поддержка Украины

Политический директор Орбана заявил, что есть более приоритетные задачи и вызовы, чем помощь Украине. Советник премьер-министра Виктора Орбана отмечает, что для Венгрии "интересы европейцев важнее".

политика • 20 марта, 17:38 • 15253 просмотра

Лидеры ЕС призвали рф к настоящей политической воле для прекращения войны, не видят "реальных переговоров" - Guardian

Лидеры ЕС обсудили с Зеленским ситуацию в Украине и переговоры под руководством США. Они пришли к согласию, что сейчас реальных переговоров не ведется.

политика • 20 марта, 14:28 • 9872 просмотра

В ЕС готовятся к повторению Орбаном тактики с блокировкой поддержки Украины, но готовы двигаться 26-ю - Politico

Лидеры ЕС ожидают, что премьер Венгрии повторит попытку заблокировать поддержку Украине. Другие лидеры готовы принимать решения от имени группы из 26 стран.

политика • 20 марта, 12:50 • 9844 просмотра

Шесть стран ЕС призывают к ускорению членства Украины - Politico

Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.

политика • 19 марта, 09:43 • 13092 просмотра

Венгрия официально запретила проведение гей-парадов в Будапеште

Парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТК+ прайдов, ссылаясь на защиту детей. За нарушение предусмотрены штрафы и использование распознавания лиц.

Новости Мира • 18 марта, 15:55 • 17409 просмотра

Трамп "вдохновил" Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на НПО и медиа

Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.

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Партия Орбана стремится запретить гей-парады в Будапеште

Венгерская правящая партия FIDESZ внесла законопроект, запрещающий организацию ежегодных гей-парадов в Будапеште. Орбан в последнее время усилил нападки на ЛГБТК-группы.

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В Венгрии проведут опрос о вступлении Украины в ЕС: опубликован бюллетень

В Венгрии пройдет голосование по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Правительство страны опубликовало образец бюллетеня с вопросом, поддерживают ли венгры вступление Украины в ЕС.

политика • 17 марта, 00:38 • 107602 просмотра

Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, хочет "Союз, но без Украины"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, среди которых есть пункт о том, что Евросоюз должен существовать, но без членства Украины. Свои требования он обнародовал в субботу.

политика • 15 марта, 11:14 • 16952 просмотра

"Последнее слово за Венгрией": Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС необходима единогласная поддержка, и последнее слово остается за Венгрией. Он не считает справедливым сравнивать Украину с другими странами-кандидатами.

политика • 14 марта, 08:59 • 15185 просмотра

Орбан рассказал о результатах встречи с Макроном перед саммитом ЕС: упомянул о разногласиях по "модальностям мира"

Виктор Орбан вместо общения с прессой перед саммитом ЕС опубликовал пост о встрече с Макроном. Он заявил о согласии по укреплению обороноспособности Европы, несмотря на разногласия по вопросам мира.

Война • 6 марта, 13:32 • 15481 просмотра

Орбан едет в Париж: что скрывает неожиданная встреча с Макроном

Виктор Орбан посетит Францию 5 марта по приглашению Макрона для обсуждения российско-украинской войны. Визит проходит после встречи 18 стран в Лондоне по вопросам безопасности ЕС.

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Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Антониу Кошта заявил, что мир - это не просто прекращение огня, которое даст России время вернуться сильнее. Он отреагировал на письмо Орбана, который требовал прямых переговоров ЕС с РФ по примеру США.

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Орбан требует у ЕС "прямых переговоров" с рф "по примеру США"

Премьер Венгрии направил письмо председателю Европейского совета с предложением вести прямые переговоры с РФ по Украине. Орбан считает, что ЕС должен последовать примеру США в вопросе достижения мира.

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«Сегодня Трамп смело стоял за мир": Орбан прокомментировал спор в Белом доме

После спора между Зеленским, Трампом и Вэнсом в Белом доме, Орбан поддержал позицию Трампа. Венгерский премьер заявил, что «сильные люди создают мир».

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Орбан сделал новое заявление о вступлении Украины в ЕС: что он сказал

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС пока «немыслимо». Он считает, что это разрушит венгерскую экономику, хотя не исключает изменение своей позиции в будущем.

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Венгрия пытается вывести российских олигархов из-под санкций: кто в списке

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Словацкий парламентарий заявил, что Украина должна вернуть его стране 3,5 млрд евро

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Орбан проигнорировал победителя выборов в Германии и поздравил лидера АдГ

Виктор Орбан поздравил Алису Вайдель с высокими результатами АдГ на выборах в Бундестаг, но не упомянул победителя Фридриха Мерца. Ультраправая АдГ заняла второе место с 20,8% голосов, удвоив свой предыдущий результат.

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Европейские лидеры договорились "обеспечить возвращение справедливого мира" в Украину - Макрон

Макрон провел переговоры с ключевыми европейскими лидерами по обеспечению справедливого мира в Украине. Также политики договорились также усилить безопасность европейцев "во время всех будущих переговоров".

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Франция и Италия блокируют пакет военной помощи ЕС на €20 млрд для Украины - Spiegel

Франция и Италия тормозят принятие пакета военной помощи ЕС для Украины на 20 млрд евро из-за бюджетных ограничений. Пакет включает 1,5 млн боеприпасов и поддержку ПВО, но время на принятие ограничено.

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