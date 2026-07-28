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Венгрия создала агентство для возврата государственных средств, присвоенных во времена Орбана - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

Депутаты одобрили создание Национального агентства по возврату активов, которое имеет широкие полномочия для борьбы с коррупцией. Новый орган объединит функции прокуратуры, полиции и финансовых следователей.

Венгрия создала агентство для возврата государственных средств, присвоенных во времена Орбана - Bloomberg

Венгрия создала мощное новое агентство, которое займется возвращением присвоенных государственных средств, прежде всего тех, что были потеряны за 16 лет правления Виктора Орбана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Депутаты одобрили создание Национального агентства по возврату активов во время голосования во вторник. Это стало выполнением одного из главных антикоррупционных обещаний премьер-министра Петера Мадяра после его убедительной победы на выборах в апреле.

Агентство станет ключевым элементом усилий нового правительства по привлечению к ответственности бывших чиновников времен правления Орбана. За этот период Венгрия опустилась на последнее место среди стран Европейского Союза в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International, что вынудило ЕС приостановить выделение миллиардов евро финансирования из-за опасений по поводу коррупции.

В отличие от антикоррупционных органов в других странах Европы, новый венгерский орган будет объединять полномочия, которые обычно распределены между прокуратурой, полицией, финансовыми следователями и гражданскими судами. Среди самых широких полномочий агентства — право забирать расследования коррупции у других органов, получать доступ к конфиденциальным финансовым данным и налагать штрафы до 5 миллиардов форинтов (16 миллионов долларов) за воспрепятствование работе.

Агентство будет иметь право расследовать преступления, выдвигать обвинения подозреваемым, подавать гражданские иски для возврата активов и даже временно брать под контроль компании, которые подозреваются во владении незаконно полученным государственным имуществом.

Отмечается, что за последнее десятилетие правления националистического лидера Орбана многочисленные бизнес-империи, возглавляемые его союзниками, возникали практически с нуля. Впоследствии они стали одними из крупнейших компаний Венгрии в различных сферах — от банковской деятельности и энергетики до строительства и туризма.

Мадяр сравнил усилия своего правительства по освобождению Венгрии от влияния Орбана с борьбой Италии против мафии.

Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"21.07.26, 20:34 • 36792 просмотра

Ольга Розгон

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