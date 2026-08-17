Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году

$44.7051.55
ukenru
16 августа, 18:07 • 16511 просмотра
"Пожалуй, мой последний год в футболе" — Роналду сделал заявление о завершении карьеры
16 августа, 15:22 • 21510 просмотра
В Одессе сняли мешки с песком с памятника Дюку де РишельёPhotoVideo
16 августа, 14:39 • 32750 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?
16 августа, 14:09 • 15892 просмотра
Украинка Онофрийчук завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 38041 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
16 августа, 12:10 • 24231 просмотра
Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп
16 августа, 10:48 • 27492 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода, производящего топливо для «Смерчей» и «Торнадо»
Эксклюзив
16 августа, 10:08 • 22354 просмотра
Коридор затмений набирает силу: почему 20–23 августа могут стать поворотными днями
Эксклюзив
16 августа, 08:57 • 19249 просмотра
Адаптация первоклассников к школе: детский психолог объяснила, как справляться с трудностями
16 августа, 08:13 • 18541 просмотра
Ракетный удар рф по "АрселорМиттал Кривой Рог" - двое погибших, 13 раненых
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
51%
746мм
Популярные новости
Атака рф на Киев повредила офис издательства "Наш Формат" и уничтожила книжный рынок "Петровка"Photo16 августа, 14:43 • 5046 просмотра
Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию, военные Южной Кореи отреагировали предупредительными выстрелами - СМИ16 августа, 15:34 • 11716 просмотра
В Сербии из-за засухи из-под воды появились затопленные немецкие корабли времён Второй мировой войны16 августа, 15:56 • 9428 просмотра
Ключевой банк рф уволил главного экономиста, который спрогнозировал поражение россии «в войне на истощение»16 августа, 16:54 • 10587 просмотра
В Одесской области число пострадавших в результате атаки рф возросло до 9Photo16 августа, 17:09 • 10832 просмотра
публикации
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 32750 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 38041 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 95167 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 77934 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 70367 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Египет
Реклама
УНН Lite
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году23:00 • 1406 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 49809 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 86856 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 81800 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 99218 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

Американская певица Кортни Лав заявила, что в 2019 году врачи прогнозировали ей смерть из-за серьёзных проблем со здоровьем. Она не поверила им и выздоровела, готовясь вернуться к музыке.

Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году

Американская певица и актриса Кортни Лав рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые возникли после ее переезда в Лондон в 2019 году, и заявила, что тогда врачи прогнозировали ей смерть. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Лав рассказала о своем состоянии в Instagram, отвечая на вопросы поклонников о новом сольном альбоме. Она отметила, что пластинка уже готова, и назвала ее результатом большой личной работы.

Когда я туда попала, мое тело просто взорвалось. Оно просто взорвалось. И я много лежала в больницах. Я чуть не умерла. Я потеряла все волосы. Я весила около 45 килограммов. И мне сказали, что я умру. Я им не поверила

- рассказала Лав.

Лав готовится вернуться к музыке

По словам артистки, она не поверила врачам отчасти из-за собственного детского опыта, когда взрослые пытались убедить ее в том, что она неправильно воспринимает цвета. Лав отметила, что в конце концов ее состояние улучшилось.

Поэтому, когда они сказали, что я умру, я просто им не поверила. И каким-то образом мне стало лучше. Я здорова

- сказала она.

Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13.08.26, 10:24 • 86856 просмотров

Лав также рассказала, что хочет вернуться к активной музыкальной деятельности. Она упомянула альбом группы Hole "Nobody's Daughter" 2010 года, который назвала неудачным, и заявила, что работает над новым проектом.

Я вернусь. Я просто не рассказывала публично о своей болезни. Сейчас со мной все в порядке

- сказала Лав.

В 2021 году певица также рассказывала, что чуть не умерла из-за анемии и находилась в больнице. Теперь она заявляет о желании снова выступать вживую.

Я больше всего на свете хочу гастролировать. И я хочу петь. Это то, что делает мою душу и тело счастливыми

- написала Лав.

Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на Барбадосе12.08.26, 10:57 • 99218 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКультураНовости МираУНН Lite
Лондон