Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году
Киев • УНН
Американская певица Кортни Лав заявила, что в 2019 году врачи прогнозировали ей смерть из-за серьёзных проблем со здоровьем. Она не поверила им и выздоровела, готовясь вернуться к музыке.
Американская певица и актриса Кортни Лав рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые возникли после ее переезда в Лондон в 2019 году, и заявила, что тогда врачи прогнозировали ей смерть. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.
Детали
Лав рассказала о своем состоянии в Instagram, отвечая на вопросы поклонников о новом сольном альбоме. Она отметила, что пластинка уже готова, и назвала ее результатом большой личной работы.
Когда я туда попала, мое тело просто взорвалось. Оно просто взорвалось. И я много лежала в больницах. Я чуть не умерла. Я потеряла все волосы. Я весила около 45 килограммов. И мне сказали, что я умру. Я им не поверила
Лав готовится вернуться к музыке
По словам артистки, она не поверила врачам отчасти из-за собственного детского опыта, когда взрослые пытались убедить ее в том, что она неправильно воспринимает цвета. Лав отметила, что в конце концов ее состояние улучшилось.
Поэтому, когда они сказали, что я умру, я просто им не поверила. И каким-то образом мне стало лучше. Я здорова
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Лав также рассказала, что хочет вернуться к активной музыкальной деятельности. Она упомянула альбом группы Hole "Nobody's Daughter" 2010 года, который назвала неудачным, и заявила, что работает над новым проектом.
Я вернусь. Я просто не рассказывала публично о своей болезни. Сейчас со мной все в порядке
В 2021 году певица также рассказывала, что чуть не умерла из-за анемии и находилась в больнице. Теперь она заявляет о желании снова выступать вживую.
Я больше всего на свете хочу гастролировать. И я хочу петь. Это то, что делает мою душу и тело счастливыми
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