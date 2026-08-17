Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году

Американская певица и актриса Кортни Лав рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые возникли после ее переезда в Лондон в 2019 году, и заявила, что тогда врачи прогнозировали ей смерть. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Лав рассказала о своем состоянии в Instagram, отвечая на вопросы поклонников о новом сольном альбоме. Она отметила, что пластинка уже готова, и назвала ее результатом большой личной работы.

Когда я туда попала, мое тело просто взорвалось. Оно просто взорвалось. И я много лежала в больницах. Я чуть не умерла. Я потеряла все волосы. Я весила около 45 килограммов. И мне сказали, что я умру. Я им не поверила - рассказала Лав.

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По словам артистки, она не поверила врачам отчасти из-за собственного детского опыта, когда взрослые пытались убедить ее в том, что она неправильно воспринимает цвета. Лав отметила, что в конце концов ее состояние улучшилось.

Поэтому, когда они сказали, что я умру, я просто им не поверила. И каким-то образом мне стало лучше. Я здорова - сказала она.

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Лав также рассказала, что хочет вернуться к активной музыкальной деятельности. Она упомянула альбом группы Hole "Nobody's Daughter" 2010 года, который назвала неудачным, и заявила, что работает над новым проектом.

Я вернусь. Я просто не рассказывала публично о своей болезни. Сейчас со мной все в порядке - сказала Лав.

В 2021 году певица также рассказывала, что чуть не умерла из-за анемии и находилась в больнице. Теперь она заявляет о желании снова выступать вживую.

Я больше всего на свете хочу гастролировать. И я хочу петь. Это то, что делает мою душу и тело счастливыми - написала Лав.

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