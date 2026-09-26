После разговора с лавровым глава МИД Германии позвонил Сибиге и рассказал о результатах переговоров

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой. Немецкий министр проинформировал Киев о результатах контакта с российской стороной, сообщает МИД Украины, пишет УНН.

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Мой немецкий коллега проинформировал меня о результатах своего разговора с министром иностранных дел России во время Генеральной Ассамблеи ООН – сообщил Сибига.

По его словам, во время переговоров с Лавровым Вадефуль донес до российской стороны общую позицию Украины и Германии относительно необходимости прекращения войны и предупредил Москву о недопустимости дальнейших враждебных действий против Европы.

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Я благодарен министру Вадефулю за донесение до российской стороны наших общих твердых позиций: требования к Москве прекратить войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предостережение относительно дальнейших враждебных действий против Европы – подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига и Вадефуль также обсудили дальнейшие совместные шаги для продвижения мирных усилий и достижения прекращения огня. Отдельно шла речь об усилении давления на Россию и укреплении стойкости Украины накануне зимы.

Глава украинского МИД также поблагодарил Германию за поддержку Украины.

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