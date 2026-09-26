После разговора с лавровым глава МИД Германии позвонил Сибиге и рассказал о результатах переговоров
Киев • УНН
Вадефуль рассказал Сибиге о переговорах с лавровым и совместных требованиях прекратить войну. Стороны согласовали дальнейшие шаги и давление на россию.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой. Немецкий министр проинформировал Киев о результатах контакта с российской стороной, сообщает МИД Украины, пишет УНН.
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Мой немецкий коллега проинформировал меня о результатах своего разговора с министром иностранных дел России во время Генеральной Ассамблеи ООН
По его словам, во время переговоров с Лавровым Вадефуль донес до российской стороны общую позицию Украины и Германии относительно необходимости прекращения войны и предупредил Москву о недопустимости дальнейших враждебных действий против Европы.
Украина и Германия обсудили следующие шаги
Я благодарен министру Вадефулю за донесение до российской стороны наших общих твердых позиций: требования к Москве прекратить войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предостережение относительно дальнейших враждебных действий против Европы
Сибига и Вадефуль также обсудили дальнейшие совместные шаги для продвижения мирных усилий и достижения прекращения огня. Отдельно шла речь об усилении давления на Россию и укреплении стойкости Украины накануне зимы.
Глава украинского МИД также поблагодарил Германию за поддержку Украины.
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