Сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
Киев • УНН
Украинские теннисистки победили Италию со счётом 2:0 в полуфинале. В финале 27 сентября команда сыграет против Чехии.
Женская сборная Украины по теннису в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг обыграла команду Италии и впервые в истории вышла в финал турнира, передает УНН.
Детали
В первом одиночном поединке Ангелина Калинина противостояла Тайре Катерине Грант
Украинская теннисистка провела на корте почти полтора часа. В течение встречи Калинина выиграла два гейма на подаче соперницы и отыграла единственный брейк-пойнт Грант.
Общий счет в пользу украинки — 2:0 (6:3, 6:4).
Во втором одиночном поединке на корт вышла Элина Свитолина против Жасмин Паолини. Свитолина также одержала сухую победу — 2:0 (6:2, 6:2).
Таким образом, сборная Украины впервые вышла в финал турнира, где завтра, 27 сентября, сыграет против сборной Чехии.
Напомним
Сборная Украины по теннису обыграла сборную Бельгии и во второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг-2026. За место в финале украинские теннисистки сыграют с победительницами противостояния между Китаем и Италией.