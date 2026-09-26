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Сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Украинские теннисистки победили Италию со счётом 2:0 в полуфинале. В финале 27 сентября команда сыграет против Чехии.

Сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг обыграла команду Италии и впервые в истории вышла в финал турнира, передает УНН. 

Детали

В первом одиночном поединке Ангелина Калинина противостояла Тайре Катерине Грант 

Украинская теннисистка провела на корте почти полтора часа. В течение встречи Калинина выиграла два гейма на подаче соперницы и отыграла единственный брейк-пойнт Грант.

Общий счет в пользу украинки — 2:0 (6:3, 6:4). 

Во втором одиночном поединке на корт вышла Элина Свитолина против Жасмин Паолини. Свитолина также одержала сухую победу — 2:0 (6:2, 6:2). 

Таким образом, сборная Украины впервые вышла в финал турнира, где завтра, 27 сентября, сыграет против сборной Чехии. 

Напомним

Сборная Украины по теннису обыграла сборную Бельгии и во второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг-2026. За место в финале украинские теннисистки сыграют с победительницами противостояния между Китаем и Италией. 

Павел Башинский

Спорт
Бельгия
Чешская Республика
Италия
Китай
Украина