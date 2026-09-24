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Збірна України обіграла Бельгію та вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Україна перемогла Бельгію з рахунком 2:1 у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026. У півфіналі 26 вересня суперницями будуть Китай або Італія.

Збірна України обіграла Бельгію та вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України з тенісу обіграла збірну Бельгії та вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг-2026. За місце у фіналі українські тенісистки зіграють з переможницями протистояння між Китаєм та Італією, повідомили в НОК, передає УНН.

Деталі

Українська жіноча збірна з тенісу змагається у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг - найбільшого міжнародного командного змагання в жіночому тенісі. Турнір проходить у китайському місті Шеньчжень. Перед стартом фінальної частини змагань "синьо-жовті" посідали третю сходинку в офіційному світовому рейтингу національних команд. У складі збірної на турнір заявлені: Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Людмила Кіченок та Катаріна Завацька.

У чвертьфіналі українські представниці зустрілися з опонентками з Бельгії.

Першою на корт вийшла Ангеліна Калініна, яка у вольовому трьохсетовому поєдинку здобула перемогу над Яною Оціпкою - 2:1 (6:7(6), 6:1, 6:1). У наступному матчі зіграла Еліна Світоліна проти Грет Міннен. У наднапруженому протистоянні перемогу святкувала бельгійська тенісистка - 1:2 (7:6 (5), 4:6, 4:6). У вирішальному парному матчі Україну представляли Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна. Упевнено обігравши Магалі Кемпен та Лару Салден у двох сетах - 2:0 (6:3, 6:3), українки принесли команді перемогу

- йдеться у повідомленні.

Підсумковий рахунок матчевої зустрічі - 2:1 на користь України: це дозволило представницям "синьо-жовтої" команди вдруге поспіль вийти до півфіналу.

За місце у фіналі українські тенісистки зіграють з переможницями протистояння між Китаєм та Італією. Півфінал відбудеться у суботу, 26 вересня.

Трансляція буде доступна на YouTube каналі Setanta Sports Ukraine.

Нагадаємо

Збірна Іспанії стала другою півфіналісткою Кубка Біллі Джин Кінг-2026 та зіграє з Чехією.

Павло Башинський

Спорт
Чемпіонат світу з футболу 2026
Еліна Світоліна
Бельгія
Чехія
Італія
Іспанія
Китай
Україна