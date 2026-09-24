Збірна України обіграла Бельгію та вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України з тенісу обіграла збірну Бельгії та вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг-2026. За місце у фіналі українські тенісистки зіграють з переможницями протистояння між Китаєм та Італією, повідомили в НОК, передає УНН.

Українська жіноча збірна з тенісу змагається у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг - найбільшого міжнародного командного змагання в жіночому тенісі. Турнір проходить у китайському місті Шеньчжень. Перед стартом фінальної частини змагань "синьо-жовті" посідали третю сходинку в офіційному світовому рейтингу національних команд. У складі збірної на турнір заявлені: Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Людмила Кіченок та Катаріна Завацька.

У чвертьфіналі українські представниці зустрілися з опонентками з Бельгії.

Першою на корт вийшла Ангеліна Калініна, яка у вольовому трьохсетовому поєдинку здобула перемогу над Яною Оціпкою - 2:1 (6:7(6), 6:1, 6:1). У наступному матчі зіграла Еліна Світоліна проти Грет Міннен. У наднапруженому протистоянні перемогу святкувала бельгійська тенісистка - 1:2 (7:6 (5), 4:6, 4:6). У вирішальному парному матчі Україну представляли Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна. Упевнено обігравши Магалі Кемпен та Лару Салден у двох сетах - 2:0 (6:3, 6:3), українки принесли команді перемогу