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Ракетна система С-400

Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО

Київ • УНН

 • 1876 перегляди

Україна домовляється про ракети ППО, зокрема Patriot, на найвищому рівні. Ліцензії США відкриють виробництво, але до зими потрібні інші рішення.

Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО

Президент України Володимир Зеленський розкрив складнощі процесу пошуку ракет до ППО, у тому числі Patriot, на тлі наближення зими: перехоплювачі "збираються" по одній-дві ракети, причому через домовленості на найвищому рівні. Про це він заявив журналістам під час брифінгу у Нью-Йорку у ніч на 24 вересня, пише УНН.

Як шукають ракети ППО

"По одній, по дві. Йдемо на такі кроки, про які потім уже, після війни, будемо розказувати. Ніхто не проговорює сотні, ніхто не говорить тисячі. А збираються... по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І дають ці дві-три-п'ять ракет виключно лідер лідеру, і ніяк інше, а по-іншому не вийде, якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою - результатів не буде", - сказав Зеленський, коментуючи як йде пошук ракет ППО.

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Що з ліцензіями від США на Patriot

"Пакет "петріотів" - дуже складне питання. Чи я обговорював це з Трампом - так, і ми переходили до іншого питання, а потім поверталися до цього, потім йшли до третього питання, ми поверталися до цього, і ось приблизно така у нас була розмова. Ми пройшли всі питання, і після кожного українська сторона повертала американську сторону саме до цього питання. Ліцензії. Президент Трамп ще раз підтвердив - ліцензії, сказав, ми все це передамо, Україна буде виробляти "петріоти". Так воно і є. Але, коли. Україна зможе це технічно виробляти через якийсь відповідний термін. Так, ми маємо сильні компанії, але все одно потрібна велика підготовка, бо це серйозне дуже виробництво. А зима - ось тут, дуже близько - ближче, ніж можливість виробляти "петріоти" по американських ліцензіях. Тому інші рішення потрібні, і потрібні вже. Над цим працюємо", - зазначив Зеленський.

Трамп згоден надати ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot - Зеленський22.09.26, 22:25 • 14012 переглядiв

Юлія Шрамко

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