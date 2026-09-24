росіяни прицільно вдарили по храму святого Іоанна Предтечі у Краматорську, є поранені

росіяни завдали прицільного удару по храму на честь святого Іоанна Предтечі в Краматорську. Відповідне відео у Facebook оприлюднив волонтер Богдан Зуяков, повідомляє УНН.

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"Удар прямісінько по церкві! На жаль, є поранені… Навички домедичної допомоги з кожним днем відточуються до максимуму", - йдеться у дописі до відео.

Знищення храму у Краматорську підтвердили і в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ (МП).

Зафіксовані серйозні руйнування стін, покрівлі та куполу. Металевий каркас споруди скрутило вибуховою хвилею, вся територія завалена уламками - констатували в УПЦ (МП).

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Краматорську 11 серпня виникла пожежа в церкві. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 140 кв. м, обійшлося без постраждалих.

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