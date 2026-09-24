росіяни прицільно вдарили по храму святого Іоанна Предтечі у Краматорську, є поранені
Київ • УНН
Удар рф зруйнував храм на честь святого Іоанна Предтечі в Краматорську. Пошкоджені стіни, покрівля й купол, повідомляється про поранених.
росіяни завдали прицільного удару по храму на честь святого Іоанна Предтечі в Краматорську. Відповідне відео у Facebook оприлюднив волонтер Богдан Зуяков, повідомляє УНН.
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"Удар прямісінько по церкві! На жаль, є поранені… Навички домедичної допомоги з кожним днем відточуються до максимуму", - йдеться у дописі до відео.
Знищення храму у Краматорську підтвердили і в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ (МП).
Зафіксовані серйозні руйнування стін, покрівлі та куполу. Металевий каркас споруди скрутило вибуховою хвилею, вся територія завалена уламками
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Краматорську 11 серпня виникла пожежа в церкві. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 140 кв. м, обійшлося без постраждалих.
росіяни спалили унікальну дерев'яну церкву XVIII століття на Херсонщині03.08.26, 23:59 • 6854 перегляди