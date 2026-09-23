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Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересня

Київ • УНН

 • 6050 перегляди

24 вересня на PS5 і ПК вийде Silent Hill: Townfall - перша основна гра серії від першої особи. Події розгорнуться у туманному Сент-Амелії 1996 року.

Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересня

24 вересня стане ключовою датою для шанувальників ігрової індустрії, адже саме у цей день відбудеться подвійний реліз - психологічного горору Silent Hill: Townfall та масштабного екшен-RPG Control Resonant. Обидва проєкти пропонують гравцям глибокі паранормальні історії, атмосферні локації та оновлений геймплей, пише УНН.

Silent Hill: Townfall - дата виходу, сюжет та особливості гри

Гра "Silent Hill: Townfall" вийде 24 вересня на PS5 та ПК. Її розробкою займається невелика шотландська студія Screen Burn Interactive, раніше відома як No Code, а видавцями виступають Konami та Annapurna Interactive. Команда налічує приблизно 30 осіб, що робить цей проєкт надзвичайно компактним для франшизи такого масштабу.

Гра є першою основною частиною серії "Silent Hill", яка повністю представлена від першої особи. Дія відбувається у 1996 році у вигаданому прибережному шотландському містечку Сент-Амелія, створеному на основі реальних фотографій, зроблених у Сент-Монансі в графстві Файф.

Саймон Ордел повертається на острів Св. Амелії, щоб "усе владнати". Там він знаходить місто, що завмерло під щільною завісою туману: на перший погляд там нікого немає, але спокійним його не назвеш.

Занурюючись дедалі глибше й прагнучи зрозуміти свій зв’язок із цим місцем та його жителями, Саймон розкриває фрагменти минулого, що поволі виринають на поверхню.

Події гри подаються від першої особи: Саймону потрібно досліджувати острів, ухилятися від загроз і виживати з обмеженим набором зброї й інструментів, зокрема CRTV - кишеньковим телевізором для налаштування на нестабільні сигнали. 

Переховування тут напружене, бої - шалені, а сюжетні головоломки відкривають правду, що бажає вийти на поверхню.

SILENT HILL: Townfall - це повноцінний психологічний горор із власною історією, події якого розгортаються в холодній, відлюдній Шотландії 1996-го року.

Наразі "Silent Hill: Townfall" підтверджено лише для PS5 та ПК, а про вихід на Xbox не оголошено, що наводить на думку про угоду щодо ексклюзивності для консолей, подібну до інших недавніх ігор у рамках відродження серії.

Ціна на гру в Україні стартує від 2153 гривень до 2584 гривень залежно від видання. 

Розробник серії ігор S.T.A.L.K.E.R. Григорович остаточно покинув студію GSC Game World06.04.26, 22:52 • 10343 перегляди

Control Resonant (Control 2): що відомо про сюжет і геймплей

Гра "Control Resonant" вийде 24 вересня на PS5, Xbox Series X/S та ПК, а версія для Mac з’явиться пізніше у 2026 році. Це пряме продовження гри "Control" від Remedy 2019 року, яке суттєво зміщує серію в бік жанру екшен-RPG.

Головним героєм цього разу є Ділан Фейден.Після багаторічного ув’язнення у Федеральному бюро контролю (ФБК) колишні наглядачі Ділана Фейдена залучають його до справи в розпал паранормальної кризи.

Ділан має протистояти загадковій космічній сутності, що змінює основу нашої реальності. Опанувавши щойно набуті здібності, він повинен дати відсіч численним загрозам, що накривають Мангеттен.

Приєднуйтеся до Ділана в продовженні багаторазово нагородженої гри CONTROL, щоб досліджувати великі райони міста, охопленого руйнівним впливом хаотичного Шуму, агресивного мікроорганізму під назвою Цвіль та інших спотворених паранормальних загроз.

На шляху до повного розкриття своїх паранормальних здібностей Ділан також шукатиме сестру, директорку ФБК Джессі Фейден. Він прагне зрозуміти та ізолювати небезпеки, що вийшли за межі Старого дому й загрожують знищити наш світ.

Досліджуйте різноманітні райони спустошеного Мангеттена у величезному, незнайомому та захопливому світі.

Відвідуйте локації, які перевертають уявлення про реальність, і долайте гравітаційні аномалії, що змінюють саме розуміння горизонталі та вертикалі, додаючи нові виміри для розв’язування головоломок і ухвалення тактичних рішень у бою.

Зустрічайте знайомі й нові обличчя на сповненому ризику та можливостей шляху, поки міський пейзаж змінюється, а реальність перекроюється богоподібною силою.

Головний дизайнер ігрового процесу підтвердив, що проходження основного сюжету займе близько 30 годин, а проходження з виконанням усіх завдань - близько 50, що робить цю гру найдовшою з усіх, які коли-небудь створювала Remedy.

В Україні гра коштує від 1599 гривень до 2361 в залежності від обраного вами видання.

Видання Digital Deluxe включає:

  • основну гру;
    • цифровий артбук;
      • оригінальний саундтрек;
        • невикористаний артефакт (гаманець);
          • стартовий набір ресурсів;
            • костюм “Місія ПЗС”.

              Стала відома точна дата виходу “Metro 2039”03.09.26, 17:18 • 3035 переглядiв

              Павло Башинський

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