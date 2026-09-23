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Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентября

Киев • УНН

 • 8990 просмотра

24 сентября на PS5 и ПК выйдет Silent Hill: Townfall - первая основная игра серии от первого лица. События развернутся в туманной Сент-Амелии 1996 года.

Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентября

24 сентября станет ключевой датой для поклонников игровой индустрии, ведь именно в этот день состоится двойной релиз — психологического хоррора Silent Hill: Townfall и масштабной экшен-RPG Control Resonant. Оба проекта предлагают игрокам глубокие паранормальные истории, атмосферные локации и обновлённый геймплей, пишет УНН.

Silent Hill: Townfall — дата выхода, сюжет и особенности игры

Игра "Silent Hill: Townfall" выйдет 24 сентября на PS5 и ПК. Её разработкой занимается небольшая шотландская студия Screen Burn Interactive, ранее известная как No Code, а издателями выступают Konami и Annapurna Interactive. В команде около 30 человек, что делает этот проект чрезвычайно компактным для франшизы такого масштаба.

Игра является первой основной частью серии "Silent Hill", полностью представленной от первого лица. Действие происходит в 1996 году в вымышленном прибрежном шотландском городке Сент-Амелия, созданном на основе реальных фотографий, сделанных в Сент-Монансе в графстве Файф.

Саймон Ордел возвращается на остров Св. Амелии, чтобы "всё уладить". Там он обнаруживает город, застывший под плотной завесой тумана: на первый взгляд, там никого нет, но спокойным его не назовёшь.

Погружаясь всё глубже и стремясь понять свою связь с этим местом и его жителями, Саймон раскрывает фрагменты прошлого, которые постепенно всплывают на поверхность.

События игры подаются от первого лица: Саймону предстоит исследовать остров, уклоняться от угроз и выживать с ограниченным набором оружия и инструментов, включая CRTV — карманный телевизор для настройки на нестабильные сигналы. 

Прятаться здесь напряжённо, сражения — безумны, а сюжетные головоломки открывают правду, которая стремится выйти на поверхность.

SILENT HILL: Townfall — это полноценный психологический хоррор с собственной историей, события которого разворачиваются в холодной, отдалённой Шотландии 1996 года.

На данный момент "Silent Hill: Townfall" подтверждена только для PS5 и ПК, а о выходе на Xbox не объявляли, что наводит на мысль о соглашении об эксклюзивности для консолей, подобном заключённым для других недавних игр в рамках возрождения серии.

Цена игры в Украине начинается от 2153 гривен и достигает 2584 гривен в зависимости от издания. 

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Control Resonant (Control 2): что известно о сюжете и геймплее

Игра "Control Resonant" выйдет 24 сентября на PS5, Xbox Series X/S и ПК, а версия для Mac появится позднее, в 2026 году. Это прямое продолжение игры "Control" от Remedy 2019 года, которое существенно смещает серию в сторону жанра экшен-RPG.

Главным героем на этот раз является Дилан Фейден.После многолетнего заключения в Федеральном бюро контроля (ФБК) бывшие надзиратели Дилана Фейдена привлекают его к делу в разгар паранормального кризиса.

Дилану предстоит противостоять загадочной космической сущности, которая изменяет основу нашей реальности. Освоив недавно приобретённые способности, он должен дать отпор многочисленным угрозам, обрушившимся на Манхэттен.

Присоединяйтесь к Дилану в продолжении многократно отмеченной наградами игры CONTROL, чтобы исследовать большие районы города, охваченного разрушительным влиянием хаотичного Шума, агрессивного микроорганизма под названием Плесень и других искажённых паранормальных угроз.

На пути к полному раскрытию своих паранормальных способностей Дилан также будет искать сестру, директора ФБК Джесси Фейден. Он стремится понять и изолировать опасности, вышедшие за пределы Старого дома и угрожающие уничтожить наш мир.

Исследуйте разнообразные районы опустошённого Манхэттена в огромном, незнакомом и захватывающем мире.

Посещайте локации, которые переворачивают представления о реальности, и преодолевайте гравитационные аномалии, изменяющие само понимание горизонтали и вертикали, добавляя новые измерения для решения головоломок и принятия тактических решений в бою.

Встречайте знакомые и новые лица на полном риска и возможностей пути, пока городской пейзаж меняется, а реальность перекраивается богоподобной силой.

Главный дизайнер игрового процесса подтвердил, что прохождение основной сюжетной линии займёт около 30 часов, а прохождение с выполнением всех заданий — около 50, что делает эту игру самой продолжительной из всех, когда-либо созданных Remedy.

В Украине игра стоит от 1599 гривен до 2361 в зависимости от выбранного вами издания.

Издание Digital Deluxe включает:

  • основную игру;
    • цифровой артбук;
      • оригинальный саундтрек;
        • неиспользованный артефакт (кошелёк);
          • стартовый набор ресурсов;
            • костюм «Миссия ПЗС».

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              Павел Башинский

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