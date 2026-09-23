Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептов

Именно осенью традиционно наступает время и для тыквы, из которой можно приготовить множество блюд, десертов и даже напитков, поэтому УНН собрал для вас топ-7 вкусных и простых рецептов из главного осеннего овоща.

Как правильно выбрать тыкву

Перед приготовлением стоит обратить внимание на размер и внешний вид плода. Самыми вкусными считаются тыквы весом от 3 до 5 кг, поскольку они обладают умеренной сладостью. Большая слегка приплюснутая тыква с сегментированной формой и оранжевой, светлой или серой кожурой имеет плотную мякоть и не слишком сладкий вкус. Она хорошо подходит для гарниров, икры, супов, варенья и запекания. Круглые или овальные тыквы с очень твердой кожурой обычно имеют оранжевый или зеленоватый цвет и менее сладкие, поэтому их рекомендуют использовать для мясных блюд и гарниров. Отдельно стоит обратить внимание на мускатную тыкву Баттернат. Она имеет вытянутую грушевидную форму, тонкую кожуру и сладкую мягкую мякоть. Такая тыква подходит для каш, салатов, десертов и начинки для выпечки. Спелость тыквы можно определить по плодоножке: она должна быть темной и сухой. Если плодоножки нет, долго хранить такую тыкву не стоит.

Крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

тыква - 1 кг;

картофель - 2 шт.;

репчатый лук - 100 г;

сливочное масло - 20 г;

овощной или мясной бульон - 1 л;

чеснок - 1 зубчик;

сливки - 150 мл;

зира - 0,5 ч. л.;

соль - по вкусу;

черный перец - по вкусу;

петрушка - по вкусу;

тыквенные семечки - 2 ст. л.

Приготовление:

1. Тыкву нарезать кубиками примерно 3-5 см. Лук нарезать вдвое мельче.

2. Обжарить лук вместе с тыквой на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая.

2. Переложить овощи в бульон, добавить нарезанный картофель и варить на слабом огне 20-30 минут, пока овощи не станут мягкими.

3. Добавить соль, перец, измельченный чеснок и молотую зиру.

4. Измельчить содержимое кастрюли погружным блендером до однородной консистенции.

5. Вернуть суп на огонь, добавить сливки и довести до кипения.

6. Перед подачей посыпать суп измельченной петрушкой и обжаренными тыквенными семечками.

Суп также можно подавать с сухариками, шкварками, натертым сыром или креветками, обжаренными в чесночном соусе.

Тыквенная карбонара

Ингредиенты:

тыква - 300 г;

репчатый лук - 1 шт.;

чеснок - 1 головка;

оливковое масло - 3 ст. л.;

копченая грудинка - 250-300 г;

сливки 20% - 250-300 г;

пармезан - 300 г;

спагетти - 500 г;

соль - 1 ч. л. без горки;

яичный желток - 1 шт.

Приготовление:

1. Очистить тыкву, нарезать средними кубиками и переложить в форму для запекания.

2. Половину головки чеснока очистить, раздавить и добавить к тыкве.

3. Лук очистить, нарезать брусочками и положить к тыкве.

4. Добавить 2 столовые ложки оливкового масла и соль. Запекать при 200°C около 2 часов, периодически перемешивая.

5. Копченую грудинку мелко нарезать.

6. Оставшийся чеснок также измельчить. Обжарить его на сковороде, после чего добавить грудинку и жарить около 7 минут на среднем огне.

7. Отварить спагетти и промыть водой.

8. Запеченные тыкву, лук и чеснок измельчить блендером. Полученный соус остудить до комнатной температуры.

9. В отдельной миске смешать сливки, яичный желток и пармезан.

10. Добавить тыквенный соус к сливочной смеси и хорошо перемешать.

11. Переложить спагетти на сковороду к грудинке и обжаривать 5 минут.

12. Залить пасту соусом и тушить еще 5 минут.

13. Перед подачей выложить на тарелку и украсить зеленью.

Творожно-тыквенная запеканка

Ингредиенты:

для тыквенного теста: запеченная тыква - 600 г, яйца - 2 шт., мука - 3 ст. л., сахар - 60 г;

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для творожного теста: творог - 400 г, яйца - 2 шт., сахар - 80 г, ванильный сахар - по вкусу, мука - 4 ст. л.

Приготовление:

1. Запечь тыкву. Ее можно предварительно нарезать небольшими кубиками и готовить в микроволновке 7-10 минут, в зависимости от сорта.

2. Отдельно взбить блендером все ингредиенты для тыквенного теста и для творожного.

3. В форму для выпекания поочерёдно выложить обе массы.

4. С помощью зубочистки сделать рисунок в виде цветка, проводя от края формы вверх по тесту.

5. Выпекать при 170°C примерно 40 минут.

Рагу из тыквы

Ингредиенты:

тыква — 0,5 кг;

филе копчёной курицы — 200 г;

адыгейский сыр — 200 г;

синий лук — 1 шт.;

петрушка — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Нарезать тыкву, курицу, сыр и лук кубиками примерно одинакового размера.

2. Добавить соль, перец и специи, после чего перемешать.

3. Добавить немного оливкового масла и поставить в духовку примерно на 40 минут.

4. Готовить, пока тыква не станет мягкой.

5. Готовое блюдо посыпать нарезанной петрушкой.

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Тыквенный латте

Ингредиенты:

тыквенное пюре — 200 г;

или тыквенный сироп — 100 мл;

свежесваренный кофе — 300 мл;

молоко — 100 мл;

сахар — по вкусу;

корица — по вкусу;

мускатный орех — по вкусу;

ванильный сахар — по вкусу;

какао — для украшения.

Приготовление:

1. Для пюре запечь тыкву и измельчить блендером. При желании протереть через сито.

2. Добавить к тыквенному пюре сахар и специи. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 5–7 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.

4. Сварить кофе.

5. Разлить горячий кофе по чашкам и добавить тыквенное пюре или сироп со специями.

6. Нагреть молоко и добавить его к кофе. При желании взбить молоко до образования густой пены.

7. Украсить напиток какао, корицей или тёртым шоколадом.

Тыквенные вафли

Ингредиенты:

печёная или тушёная тыква — 300 г;

яйца — 3 шт.;

творог — 150 г;

ванильный сахар — 1 упаковка;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

стевия или мёд — 2 ст. л.;

мука — 7–8 ст. л.;

рафинированное масло — 50 г;

йогурт — 180 г.

Приготовление:

1. Тушёную тыкву размять вилкой.

2. Добавить яйца, стевию или мёд, соль, разрыхлитель, йогурт и ванильный сахар.

3. Добавить творог и муку, после чего перемешать тесто ложкой.

4. Выпекать вафли до золотистого цвета.

Буррата с тыквенно-томатным кремом

Ингредиенты:

небольшая тыква — 1 шт.;

помидоры — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 1–2 ст. л.;

мускатный орех — щепотка;

соль — по вкусу;

буррата — 1 шт. (125 г);

тыквенные семечки — 2 ст. л.;

бальзамический крем — для подачи;

зелень — для подачи.

Приготовление:

1. Срезать верхнюю часть тыквы, удалить семена.

2. Положить внутрь нарезанные помидоры и очищенный чеснок. Добавить немного соли и оливкового масла.

3. Запекать тыкву при 180–190°C в течение 40–45 минут, пока мякоть не станет мягкой.

4. Вынуть запечённую мякоть вместе с помидорами и чесноком и измельчить блендером до кремовой консистенции.

5. Добавить оливковое масло, щепотку мускатного ореха и при необходимости ещё немного соли.

6. Выложить тыквенное пюре на тарелку, в центр положить буррату.

7. Посыпать поджаренными тыквенными семечками, украсить зеленью и полить бальзамическим кремом.