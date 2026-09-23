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Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептов

Киев • УНН

 • 9304 просмотра

Подборка семи простых блюд и напитков из тыквы: суп, карбонара, запеканка, рагу, латте, вафли и буррата.

Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептов

Именно осенью традиционно наступает время и для тыквы, из которой можно приготовить множество блюд, десертов и даже напитков, поэтому УНН собрал для вас топ-7 вкусных и простых рецептов из главного осеннего овоща.

Как правильно выбрать тыкву

Перед приготовлением стоит обратить внимание на размер и внешний вид плода. Самыми вкусными считаются тыквы весом от 3 до 5 кг, поскольку они обладают умеренной сладостью. Большая слегка приплюснутая тыква с сегментированной формой и оранжевой, светлой или серой кожурой имеет плотную мякоть и не слишком сладкий вкус. Она хорошо подходит для гарниров, икры, супов, варенья и запекания. Круглые или овальные тыквы с очень твердой кожурой обычно имеют оранжевый или зеленоватый цвет и менее сладкие, поэтому их рекомендуют использовать для мясных блюд и гарниров. Отдельно стоит обратить внимание на мускатную тыкву Баттернат. Она имеет вытянутую грушевидную форму, тонкую кожуру и сладкую мягкую мякоть. Такая тыква подходит для каш, салатов, десертов и начинки для выпечки. Спелость тыквы можно определить по плодоножке: она должна быть темной и сухой. Если плодоножки нет, долго хранить такую тыкву не стоит.

Крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

  • тыква - 1 кг;
    • картофель - 2 шт.;
      • репчатый лук - 100 г;
        • сливочное масло - 20 г;
          • овощной или мясной бульон - 1 л;
            • чеснок - 1 зубчик;
              • сливки - 150 мл;
                • зира - 0,5 ч. л.;
                  • соль - по вкусу;
                    • черный перец - по вкусу;
                      • петрушка - по вкусу;
                        • тыквенные семечки - 2 ст. л.

                          Приготовление:

                          1. Тыкву нарезать кубиками примерно 3-5 см. Лук нарезать вдвое мельче.

                          2. Обжарить лук вместе с тыквой на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая.

                          2. Переложить овощи в бульон, добавить нарезанный картофель и варить на слабом огне 20-30 минут, пока овощи не станут мягкими.

                          3. Добавить соль, перец, измельченный чеснок и молотую зиру.

                          4. Измельчить содержимое кастрюли погружным блендером до однородной консистенции.

                          5. Вернуть суп на огонь, добавить сливки и довести до кипения.

                          6. Перед подачей посыпать суп измельченной петрушкой и обжаренными тыквенными семечками.

                          Суп также можно подавать с сухариками, шкварками, натертым сыром или креветками, обжаренными в чесночном соусе.

                          Тыквенная карбонара

                          Ингредиенты: 

                          • тыква - 300 г;
                            • репчатый лук - 1 шт.;
                              • чеснок - 1 головка;
                                • оливковое масло - 3 ст. л.;
                                  • копченая грудинка - 250-300 г;
                                    • сливки 20% - 250-300 г;
                                      • пармезан - 300 г;
                                        • спагетти - 500 г;
                                          • соль - 1 ч. л. без горки;
                                            • яичный желток - 1 шт.

                                              Приготовление:

                                              1. Очистить тыкву, нарезать средними кубиками и переложить в форму для запекания.

                                              2. Половину головки чеснока очистить, раздавить и добавить к тыкве.

                                              3. Лук очистить, нарезать брусочками и положить к тыкве.

                                              4. Добавить 2 столовые ложки оливкового масла и соль. Запекать при 200°C около 2 часов, периодически перемешивая.

                                              5. Копченую грудинку мелко нарезать.

                                              6. Оставшийся чеснок также измельчить. Обжарить его на сковороде, после чего добавить грудинку и жарить около 7 минут на среднем огне.

                                              7. Отварить спагетти и промыть водой.

                                              8. Запеченные тыкву, лук и чеснок измельчить блендером. Полученный соус остудить до комнатной температуры.

                                              9. В отдельной миске смешать сливки, яичный желток и пармезан.

                                              10. Добавить тыквенный соус к сливочной смеси и хорошо перемешать.

                                              11. Переложить спагетти на сковороду к грудинке и обжаривать 5 минут.

                                              12. Залить пасту соусом и тушить еще 5 минут.

                                              13. Перед подачей выложить на тарелку и украсить зеленью.

                                              Творожно-тыквенная запеканка

                                              Ингредиенты:

                                              • для тыквенного теста: запеченная тыква - 600 г, яйца - 2 шт., мука - 3 ст. л., сахар - 60 г;

                                                Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов22.08.25, 18:31 • 54330 просмотров

                                                • для творожного теста: творог - 400 г, яйца - 2 шт., сахар - 80 г, ванильный сахар - по вкусу, мука - 4 ст. л.

                                                  Приготовление:

                                                  1. Запечь тыкву. Ее можно предварительно нарезать небольшими кубиками и готовить в микроволновке 7-10 минут, в зависимости от сорта.

                                                  2. Отдельно взбить блендером все ингредиенты для тыквенного теста и для творожного.

                                                  3. В форму для выпекания поочерёдно выложить обе массы.

                                                  4. С помощью зубочистки сделать рисунок в виде цветка, проводя от края формы вверх по тесту.

                                                  5. Выпекать при 170°C примерно 40 минут.

                                                  Рагу из тыквы

                                                  Ингредиенты:

                                                  • тыква — 0,5 кг;
                                                    • филе копчёной курицы — 200 г;
                                                      • адыгейский сыр — 200 г;
                                                        • синий лук — 1 шт.;
                                                          • петрушка — по вкусу;
                                                            • соль — по вкусу;
                                                              • перец — по вкусу;
                                                                • специи — по вкусу.

                                                                  Приготовление:

                                                                  1. Нарезать тыкву, курицу, сыр и лук кубиками примерно одинакового размера.

                                                                  2. Добавить соль, перец и специи, после чего перемешать.

                                                                  3. Добавить немного оливкового масла и поставить в духовку примерно на 40 минут.

                                                                  4. Готовить, пока тыква не станет мягкой.

                                                                  5. Готовое блюдо посыпать нарезанной петрушкой.

                                                                  Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус06.08.25, 15:01 • 60904 просмотра

                                                                  Тыквенный латте

                                                                  Ингредиенты:

                                                                  • тыквенное пюре — 200 г;
                                                                    • или тыквенный сироп — 100 мл;
                                                                      • свежесваренный кофе — 300 мл;
                                                                        • молоко — 100 мл;
                                                                          • сахар — по вкусу;
                                                                            • корица — по вкусу;
                                                                              • мускатный орех — по вкусу;
                                                                                • ванильный сахар — по вкусу;
                                                                                  • какао — для украшения.

                                                                                    Приготовление:

                                                                                    1. Для пюре запечь тыкву и измельчить блендером. При желании протереть через сито.

                                                                                    2. Добавить к тыквенному пюре сахар и специи. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 5–7 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.

                                                                                    4. Сварить кофе.

                                                                                    5. Разлить горячий кофе по чашкам и добавить тыквенное пюре или сироп со специями.

                                                                                    6. Нагреть молоко и добавить его к кофе. При желании взбить молоко до образования густой пены.

                                                                                    7. Украсить напиток какао, корицей или тёртым шоколадом.

                                                                                    Тыквенные вафли

                                                                                    Ингредиенты:

                                                                                    • печёная или тушёная тыква — 300 г;
                                                                                      • яйца — 3 шт.;
                                                                                        • творог — 150 г;
                                                                                          • ванильный сахар — 1 упаковка;
                                                                                            • соль — щепотка;
                                                                                              • разрыхлитель — 1 ч. л.;
                                                                                                • стевия или мёд — 2 ст. л.;
                                                                                                  • мука — 7–8 ст. л.;
                                                                                                    • рафинированное масло — 50 г;
                                                                                                      • йогурт — 180 г.

                                                                                                        Приготовление:

                                                                                                        1. Тушёную тыкву размять вилкой.

                                                                                                        2. Добавить яйца, стевию или мёд, соль, разрыхлитель, йогурт и ванильный сахар.

                                                                                                        3. Добавить творог и муку, после чего перемешать тесто ложкой.

                                                                                                        4. Выпекать вафли до золотистого цвета.

                                                                                                        Буррата с тыквенно-томатным кремом

                                                                                                        Ингредиенты:

                                                                                                        небольшая тыква — 1 шт.;

                                                                                                        помидоры — 200 г;

                                                                                                        чеснок — 2 зубчика;

                                                                                                        оливковое масло — 1–2 ст. л.;

                                                                                                        мускатный орех — щепотка;

                                                                                                        соль — по вкусу;

                                                                                                        буррата — 1 шт. (125 г);

                                                                                                        тыквенные семечки — 2 ст. л.;

                                                                                                        бальзамический крем — для подачи;

                                                                                                        зелень — для подачи.

                                                                                                        Приготовление:

                                                                                                        1. Срезать верхнюю часть тыквы, удалить семена.

                                                                                                        2. Положить внутрь нарезанные помидоры и очищенный чеснок. Добавить немного соли и оливкового масла.

                                                                                                        3. Запекать тыкву при 180–190°C в течение 40–45 минут, пока мякоть не станет мягкой.

                                                                                                        4. Вынуть запечённую мякоть вместе с помидорами и чесноком и измельчить блендером до кремовой консистенции.

                                                                                                        5. Добавить оливковое масло, щепотку мускатного ореха и при необходимости ещё немного соли.

                                                                                                        6. Выложить тыквенное пюре на тарелку, в центр положить буррату.

                                                                                                        7. Посыпать поджаренными тыквенными семечками, украсить зеленью и полить бальзамическим кремом.

                                                                                                        Алла Киосак

                                                                                                        ЛайфхакипубликацииКулинар