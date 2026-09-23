Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептов
Киев • УНН
Подборка семи простых блюд и напитков из тыквы: суп, карбонара, запеканка, рагу, латте, вафли и буррата.
Именно осенью традиционно наступает время и для тыквы, из которой можно приготовить множество блюд, десертов и даже напитков, поэтому УНН собрал для вас топ-7 вкусных и простых рецептов из главного осеннего овоща.
Как правильно выбрать тыкву
Перед приготовлением стоит обратить внимание на размер и внешний вид плода. Самыми вкусными считаются тыквы весом от 3 до 5 кг, поскольку они обладают умеренной сладостью. Большая слегка приплюснутая тыква с сегментированной формой и оранжевой, светлой или серой кожурой имеет плотную мякоть и не слишком сладкий вкус. Она хорошо подходит для гарниров, икры, супов, варенья и запекания. Круглые или овальные тыквы с очень твердой кожурой обычно имеют оранжевый или зеленоватый цвет и менее сладкие, поэтому их рекомендуют использовать для мясных блюд и гарниров. Отдельно стоит обратить внимание на мускатную тыкву Баттернат. Она имеет вытянутую грушевидную форму, тонкую кожуру и сладкую мягкую мякоть. Такая тыква подходит для каш, салатов, десертов и начинки для выпечки. Спелость тыквы можно определить по плодоножке: она должна быть темной и сухой. Если плодоножки нет, долго хранить такую тыкву не стоит.
Крем-суп из тыквы
Ингредиенты:
- тыква - 1 кг;
- картофель - 2 шт.;
- репчатый лук - 100 г;
- сливочное масло - 20 г;
- овощной или мясной бульон - 1 л;
- чеснок - 1 зубчик;
- сливки - 150 мл;
- зира - 0,5 ч. л.;
- соль - по вкусу;
- черный перец - по вкусу;
- петрушка - по вкусу;
- тыквенные семечки - 2 ст. л.
Приготовление:
1. Тыкву нарезать кубиками примерно 3-5 см. Лук нарезать вдвое мельче.
2. Обжарить лук вместе с тыквой на среднем огне около 5 минут, периодически помешивая.
2. Переложить овощи в бульон, добавить нарезанный картофель и варить на слабом огне 20-30 минут, пока овощи не станут мягкими.
3. Добавить соль, перец, измельченный чеснок и молотую зиру.
4. Измельчить содержимое кастрюли погружным блендером до однородной консистенции.
5. Вернуть суп на огонь, добавить сливки и довести до кипения.
6. Перед подачей посыпать суп измельченной петрушкой и обжаренными тыквенными семечками.
Суп также можно подавать с сухариками, шкварками, натертым сыром или креветками, обжаренными в чесночном соусе.
Тыквенная карбонара
Ингредиенты:
- тыква - 300 г;
- репчатый лук - 1 шт.;
- чеснок - 1 головка;
- оливковое масло - 3 ст. л.;
- копченая грудинка - 250-300 г;
- сливки 20% - 250-300 г;
- пармезан - 300 г;
- спагетти - 500 г;
- соль - 1 ч. л. без горки;
- яичный желток - 1 шт.
Приготовление:
1. Очистить тыкву, нарезать средними кубиками и переложить в форму для запекания.
2. Половину головки чеснока очистить, раздавить и добавить к тыкве.
3. Лук очистить, нарезать брусочками и положить к тыкве.
4. Добавить 2 столовые ложки оливкового масла и соль. Запекать при 200°C около 2 часов, периодически перемешивая.
5. Копченую грудинку мелко нарезать.
6. Оставшийся чеснок также измельчить. Обжарить его на сковороде, после чего добавить грудинку и жарить около 7 минут на среднем огне.
7. Отварить спагетти и промыть водой.
8. Запеченные тыкву, лук и чеснок измельчить блендером. Полученный соус остудить до комнатной температуры.
9. В отдельной миске смешать сливки, яичный желток и пармезан.
10. Добавить тыквенный соус к сливочной смеси и хорошо перемешать.
11. Переложить спагетти на сковороду к грудинке и обжаривать 5 минут.
12. Залить пасту соусом и тушить еще 5 минут.
13. Перед подачей выложить на тарелку и украсить зеленью.
Творожно-тыквенная запеканка
Ингредиенты:
- для тыквенного теста: запеченная тыква - 600 г, яйца - 2 шт., мука - 3 ст. л., сахар - 60 г;
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- для творожного теста: творог - 400 г, яйца - 2 шт., сахар - 80 г, ванильный сахар - по вкусу, мука - 4 ст. л.
Приготовление:
1. Запечь тыкву. Ее можно предварительно нарезать небольшими кубиками и готовить в микроволновке 7-10 минут, в зависимости от сорта.
2. Отдельно взбить блендером все ингредиенты для тыквенного теста и для творожного.
3. В форму для выпекания поочерёдно выложить обе массы.
4. С помощью зубочистки сделать рисунок в виде цветка, проводя от края формы вверх по тесту.
5. Выпекать при 170°C примерно 40 минут.
Рагу из тыквы
Ингредиенты:
- тыква — 0,5 кг;
- филе копчёной курицы — 200 г;
- адыгейский сыр — 200 г;
- синий лук — 1 шт.;
- петрушка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
1. Нарезать тыкву, курицу, сыр и лук кубиками примерно одинакового размера.
2. Добавить соль, перец и специи, после чего перемешать.
3. Добавить немного оливкового масла и поставить в духовку примерно на 40 минут.
4. Готовить, пока тыква не станет мягкой.
5. Готовое блюдо посыпать нарезанной петрушкой.
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Тыквенный латте
Ингредиенты:
- тыквенное пюре — 200 г;
- или тыквенный сироп — 100 мл;
- свежесваренный кофе — 300 мл;
- молоко — 100 мл;
- сахар — по вкусу;
- корица — по вкусу;
- мускатный орех — по вкусу;
- ванильный сахар — по вкусу;
- какао — для украшения.
Приготовление:
1. Для пюре запечь тыкву и измельчить блендером. При желании протереть через сито.
2. Добавить к тыквенному пюре сахар и специи. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 5–7 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.
4. Сварить кофе.
5. Разлить горячий кофе по чашкам и добавить тыквенное пюре или сироп со специями.
6. Нагреть молоко и добавить его к кофе. При желании взбить молоко до образования густой пены.
7. Украсить напиток какао, корицей или тёртым шоколадом.
Тыквенные вафли
Ингредиенты:
- печёная или тушёная тыква — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- творог — 150 г;
- ванильный сахар — 1 упаковка;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- стевия или мёд — 2 ст. л.;
- мука — 7–8 ст. л.;
- рафинированное масло — 50 г;
- йогурт — 180 г.
Приготовление:
1. Тушёную тыкву размять вилкой.
2. Добавить яйца, стевию или мёд, соль, разрыхлитель, йогурт и ванильный сахар.
3. Добавить творог и муку, после чего перемешать тесто ложкой.
4. Выпекать вафли до золотистого цвета.
Буррата с тыквенно-томатным кремом
Ингредиенты:
небольшая тыква — 1 шт.;
помидоры — 200 г;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 1–2 ст. л.;
мускатный орех — щепотка;
соль — по вкусу;
буррата — 1 шт. (125 г);
тыквенные семечки — 2 ст. л.;
бальзамический крем — для подачи;
зелень — для подачи.
Приготовление:
1. Срезать верхнюю часть тыквы, удалить семена.
2. Положить внутрь нарезанные помидоры и очищенный чеснок. Добавить немного соли и оливкового масла.
3. Запекать тыкву при 180–190°C в течение 40–45 минут, пока мякоть не станет мягкой.
4. Вынуть запечённую мякоть вместе с помидорами и чесноком и измельчить блендером до кремовой консистенции.
5. Добавить оливковое масло, щепотку мускатного ореха и при необходимости ещё немного соли.
6. Выложить тыквенное пюре на тарелку, в центр положить буррату.
7. Посыпать поджаренными тыквенными семечками, украсить зеленью и полить бальзамическим кремом.