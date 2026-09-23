В Украине создали заграждение «Чагарник», которое за секунду перерезает оптоволокно FPV-дронов

Украинское конструкторское бюро "Логика" разработало автоматизированное инженерное заграждение "Чагарник" для противодействия FPV-дронам с управлением по оптоволокну. Система реагирует на угрозу в течение 1 секунды, а заявленная вероятность обрыва оптоволокна после контакта составляет не менее 95%, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

"Чагарник" акустически обнаруживает FPV-дрон и идентифицирует его по характерным признакам работы двигателей и пропеллеров. После этого автоматически активируется подвижный механизм с зацепами, который подхватывает и механически обрывает оптоволоконную линию управления беспилотником.

Управлять комплексом можно дистанционно через программный комплекс "Крапива". Оператор с планшета может контролировать состояние заграждения, изменять параметры его работы и управлять системой.

Один комплект защищает участок до 100 метров

Один "Чагарник" позволяет создать до 100 м инженерного заграждения. Благодаря модульной конструкции несколько комплексов можно объединить в защитный рубеж протяженностью до 1 км.

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Система рассчитана на круглосуточную работу в полевых условиях, в том числе во время дождя, пыли и сильного ветра. Отдельные компоненты можно ремонтировать непосредственно в полевых условиях.

"Чагарник" предназначен для защиты огневых позиций, командных пунктов, мест размещения военнослужащих и критической инфраструктуры. Разработчики также предусматривают его использование для защиты энергетических, промышленных и логистических объектов в прифронтовых районах.

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