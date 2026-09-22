Как покрыть дефицит бюджета Украины: Зеленский обсудил с премьер-министром Дании возможные решения

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен финансовую поддержку Украины. Кроме этого, они обменялись мнениями относительно санкционной политики Европейского Союза и расширения оборонного сотрудничества. Об этом глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

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Зеленский в самом начале подчеркнул, что ответом на стремление россии к эскалации войны должно быть усиление санкционного давления.

Когда россия постоянно демонстрирует свое желание эскалации войны, ответом должно быть усиление санкций, а не наоборот. Каждое имя попало в санкционный список не случайно: каждое из них является причиной того, почему эта война началась и до сих пор продолжается, почему каждый день гибнут наши люди - заявил президент.

Он поблагодарил Данию за поддержку этой позиции и выразил надежду, что европейские партнеры будут сохранять единство и работать ради наступления мира.

Отдельной темой разговора стала финансовая устойчивость Украины. Зеленский и Фредериксен обсудили решения, которые могут помочь покрыть дефицит украинского бюджета.

Также президент рассказал о ситуации с российскими атаками и украинских наработках для противодействия реактивным "шахедам". Кроме того, стороны обсудили совместное оборонное производство, в частности строительство новых предприятий.

Есть потенциал для расширения сотрудничества, и мы договорились его реализовать - подвел итоги деловой встречи Зеленский.

Напомним

Ранее стало известно о том, что Дания выделит Украине 275 млн долларов. Речь идет о 31-м пакете военной помощи на 275 млн долларов. Средства направят на усиление ПВО осенью и зимой.