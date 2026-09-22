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Смерть сына Синди Кроуфорд расследуют как подозрение на передозировку

Киев • УНН

 • 3596 просмотра

27-летний Пресли Гербер умер в реабилитационном центре. Полиция Санта-Моники расследует смерть как возможную передозировку.

Смерть сына Синди Кроуфорд расследуют как подозрение на передозировку

Смерть 27-летнего Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, произошедшая в воскресенье, 20 сентября, расследуется как подозрение на передозировку, сообщили в полиции. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Гербер умер в реабилитационном центре, согласно данным судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес в США. Было проведено вскрытие, но прежде чем следователи смогли установить причину смерти Гербера, потребовались дополнительные анализы, чего судебно-медицинский эксперт не сделал сразу.

В пресс-релизе, опубликованном позже полицейским департаментом Санта-Моники, говорилось, что ведомство расследует его смерть как подозрение на передозировку.

Кто такой Пресли Гербер

Пресли, который был старшим ребенком своих родителей и братом модели Кайи Гербер, часто говорил о своем психическом здоровье и длительной борьбе с зависимостью. В подкасте Studio 22 в 2023 году он сказал, что надеется: рассказ о его борьбе поможет другим справиться с проблемами психического здоровья.

"Это действительно то, чем я хочу заниматься: помогать людям, независимо от того, находитесь ли вы в депрессии или боретесь с чем-то, что негативно влияет на ваш организм, — говорил Пресли. — Я имею в виду, это может быть что угодно, и здесь нет никакого осуждения".

О его смерти первой сообщила Элли Дженкинс, представительница Кроуфорд и Рэнди Гербера. "Семья просит о конфиденциальности в это очень тяжелое и болезненное время", — отметила Дженкинс в электронном письме.

Пресли, родившийся в Калифорнии в 1999 году, подписал контракт с IMG Models в возрасте 15 лет, дебютировав на подиуме в 2016 году на показе Moschino's Resort в Лос-Анджелесе. Он работал с такими брендами, как Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Pepsi.

Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет21.09.26, 08:34 • 22125 просмотров

Юлия Шрамко

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