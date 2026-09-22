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В Самаре после атаки горит один из крупнейших в регионе Куйбышевский НПЗ — ASTRA

Киев • УНН

 • 2928 просмотра

В Самаре после ночной атаки загорелся Куйбышевский НПЗ «Роснефти». OSINT-анализ ASTRA подтвердил поражение предприятия.

В Самаре после атаки горит один из крупнейших в регионе Куйбышевский НПЗ — ASTRA

В российской Самаре в ночь на 22 сентября после атаки вспыхнул пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Поражение предприятия подтверждает OSINT-анализ фотографий и видео очевидцев, проведённый ASTRA, пишет УНН.

Детали

Местные жители ночью сообщали о взрывах в Самарской области. По результатам геолокации и анализа опубликованных кадров ASTRA утверждает, что под атакой оказался именно Куйбышевский НПЗ.

Предприятие принадлежит «Роснефти» и является одним из крупнейших объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области.

НПЗ уже неоднократно останавливал работу после атак

Куйбышевский НПЗ неоднократно подвергался атакам беспилотников. В августе 2025 года предприятие приостанавливало работу после удара, а в марте 2024 года повреждение одной из установок также привело к остановке производственного цикла.

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В последний раз до нынешней атаки завод приостанавливал работу 10 июня 2026 года в результате очередного удара.

Накануне Генштаб ВСУ заявил, что в результате украинских ударов в течение прошлой недели были выведены из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки.

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Степан Гафтко

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