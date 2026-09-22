В России ожидают ухудшения ситуации с топливом и уже готовят кризисные сценарии

Российские власти поручили подготовить сценарии на случай дальнейшего ухудшения ситуации на топливном рынке, в частности предусмотреть увеличение производства и корректировку импорта нефтепродуктов. Это происходит на фоне дефицита бензина и последствий украинских ударов по российским НПЗ, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Соответствующее поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям дал вице-премьер рф александр новак. Российское правительство требует предусмотреть меры быстрого реагирования на возможное дальнейшее ухудшение ситуации.

Отдельно власти обсудили обеспечение топливом наиболее уязвимых регионов, в частности Тывы, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярского края.

Дефицит бензина в России усиливается

По данным сервиса gdebenzin, к середине сентября бензин АИ-92 отсутствовал почти на 45% российских АЗС, а АИ-95 — на 53%. В конце августа эти показатели составляли соответственно 33% и 38%. На части заправок также возникли очереди и ограничения на продажу топлива.

С начала 2026 года Украина более 70 раз атаковала российские НПЗ, а десятки предприятий получили повреждения. Только в августе 6 крупных заводов останавливались на ремонт. По данным EA Analytics, объемы нефтепереработки в России из-за перебоев упали до самого низкого уровня с 2002 года.

На фоне дефицита Россия резко увеличила закупки топлива у Беларуси. За январь–август оттуда импортировали 866 тыс. тонн бензина — в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки дизельного топлива выросли в 5,4 раза — до 570 тыс. тонн.

По данным Росстата, по состоянию на 15 сентября бензин в России подорожал в среднем на 21% по сравнению с декабрем 2025 года.

Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian