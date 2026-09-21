Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию

Украинский топливный рынок вошел в осень с резким ростом цен. По состоянию на 18 сентября средняя стоимость бензина А-95 достигла 93,33 грн за литр, дизельного топлива — 98,55 грн за литр. В отдельных сетях дизель уже пересек психологическую отметку в 100 грн. Дополнительным фактором риска может стать ажиотажный спрос, если водители и бизнес одновременно начнут формировать запасы на фоне опасений новых российских ударов по топливной инфраструктуре.

Что происходит на отечественном топливном рынке и к каким ценам готовиться водителям в ближайший месяц, УНН спросил у эксперта топливного рынка Леонида Косянчука.

Эксперт в области энергетики признает: поводов для оптимистичных прогнозов относительно ситуации на украинском рынке топлива сейчас нет, и трудности действительно существуют. Связаны они с тем, что почти 90% нефтепродуктов наша страна сейчас получает из Европы.

"Там (на европейском рынке, — ред.) ситуация очень сложная. Особенно учитывая, что Saudi Aramco — это такая государственная нефтяная компания — заявила, что поставки на европейский рынок в октябре они либо приостанавливают, либо ограничат", — уточнил детали эксперт.

По мнению Косянчука, альтернативой Saudi Aramco может выступить ORLEN Lietuva. Она управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в странах Балтии, Мажейкяйским НПЗ, нефтепроводами и терминалом в Бутинге. Компания — один из основных поставщиков бензина и дизельного топлива в Литве, Латвии и Эстонии. Благодаря ее мощностям можно будет покрыть определенный дефицит и избежать углубления кризиса.

Дизель дорожает быстрее бензина: с чем это связано

Наиболее напряженная ситуация сейчас сложилась именно с дизельным топливом. В середине сентября его европейские котировки поднялись до рекордных $1644 за тонну. Всего за пять дней прирост составил около $172 за тонну, или примерно 7,7 грн в пересчете на литр. Позже цена откатилась до $1553 за тонну, однако этот уровень все равно остается высоким.

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук в эксклюзивном комментарии УНН обратил внимание именно на этот необычный разрыв между бензином и дизелем.

"Впервые за мою столь долгую работу на этом рынке мы видим, что дизельное топливо почти на 10 гривен дороже бензина", — отметил он.

Фактические цены на украинских АЗС это подтверждают: 21 сентября разница между средней ценой А-95 и дизельного топлива составляет более 5 грн за литр. Более того: на прошлой неделе часть крупных сетей держала цену на дизель на уровне 99,8–99,9 грн, а одна из сетей уже выставила цену 100 грн за литр.

Леонид Косянчук объясняет, что причина такой динамики вовсе не в дефиците топлива непосредственно на украинских заправках.

"Украина в значительной степени зависит от импорта готовых нефтепродуктов, поэтому внутренняя цена реагирует на европейские котировки, доступность ресурса, стоимость логистики и риски для маршрутов поставок", — разъяснил эксперт.

Почему цены могут расти даже после снижения котировок

Чтобы ответить на этот вопрос, который ставит в тупик многих украинцев, пытающихся разобраться в теме, следует отметить: розничный рынок реагирует на внешний рынок с опозданием. Топливо, которое сегодня продают водителям на АЗС, могли закупить тогда, когда европейские котировки находились на пике. Поэтому даже после их снижения операторы еще некоторое время получают более дорогие партии и переносят эту себестоимость в цену на стеллажах. Такую ситуацию украинский рынок наблюдал во второй половине сентября: внешние котировки уже отошли от максимумов, но украинские резервуары продолжал заполнять более дорогой ресурс.

Именно поэтому быстрого возвращения к летним ценам ожидать не стоит, хотя по состоянию на 21 сентября на оптовом рынке уже есть признаки определенного "охлаждения". Сейчас спрос остается слабым, а часть трейдеров продает ресурс дешевле расчетной стоимости его замещения. Однако новые партии дизельного топлива при текущих европейских ценах все еще стоят дорого.

Комментируя ситуацию, Леонид Косянчук подчеркивает, что вопрос наличия ресурса и вопрос его стоимости сейчас необходимо разделять.

"Сказать, что дизельного топлива или бензина не будет, сегодня нет оснований. Однако существует проблема с ценообразованием. Основная проблема не в том, будет ли топливо. Основная проблема — по какой цене оно будет предложено", — объяснил эксперт.

Он особо акцентировал внимание на том, что к внешней цене на топливо сейчас добавляются расходы на логистику, страховые и связанные с безопасностью риски. Из-за проблем на отдельных маршрутах трейдеры вынуждены менять направления поставок. Например, использование альтернативного маршрута через Молдову может добавлять к стоимости ресурса около $25-30 за тонну. Дополнительные расходы возникают также из-за задержек на границах или необходимости перегрузки топлива.

Может ли ажиотажный спрос еще больше поднять цены

Несколькими днями ранее общество остро отреагировало на призыв директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна создавать запасы топлива. Одна из причин — вероятный дефицит на фоне ситуации на мировом нефтяном рынке и усиления ударов вс рф по АЗС. Однако позже специалист уточнил: речь прежде всего идет о возможных локальных перебоях из-за российских ударов по топливной инфраструктуре. По его оценке, тотального дефицита наподобие весны 2022 года сейчас не ожидается. Однако если большое количество потребителей одновременно поедет на АЗС и начнет заправлять полные баки и дополнительные емкости, это способно временно изменить баланс. Запасы на отдельных станциях будут исчерпываться быстрее, операторам придется срочно перебрасывать ресурс между регионами или закупать дополнительные партии. При неблагоприятной ситуации с внешними котировками и логистикой это может ускорить повышение розничных цен.

Причем именно предотвращение такого сценария Куюн называет одним из смыслов создания запасов: резерв должен помочь пережить возможный кратковременный сбой в поставках без одновременного наплыва потребителей на АЗС. Он подчеркивает, что сейчас топлива на рынке достаточно, однако не исключает локальных перебоев.

Однако здесь с ним категорически не соглашается эксперт Леонид Косянчук. Он объясняет, что даже во времена до полномасштабного вторжения России в Украину предложение топлива на отечественном рынке для водителей значительно превышало спрос. В отличие от Финляндии, где АЗС расположены на достаточно значительных расстояниях друг от друга и количество топливных операторов ограничено, у нас в стране десятки сетей с разветвленной системой АЗС как в городах, так и за их пределами предлагали и предлагают свои услуги.

Поэтому главный риск на ближайшее время для водителей грузовиков и легковых автомобилей заключается не в физическом дефиците бензина или ДТ из-за того, что противник уничтожит еще несколько десятков заправочных станций. Трудности могут возникнуть в других плоскостях.

Первая из них — повышение цены на топливо для розничного потребителя из-за того, что в нее заложат стоимость хранения топлива в хранилищах, расположенных за пределами Украины. На фоне активизации атак рф на инфраструктуру операторы все больше склоняются к хранению значительных запасов бензина и дизеля в хранилищах на территории граничащих с Украиной государств. Несколько месяцев аренды такого хаба не могут не отразиться на конечной стоимости топлива на автозаправках.

Во-вторых, по словам Леонида Косянчука, трудности могут возникнуть со своевременной доставкой бензина и дизельного топлива в Украину. Мобилизация в армию создала дефицит кадров и в сфере водителей. Сейчас довольно сложно найти мужчину с водительским удостоверением соответствующей категории и практическим опытом, которому можно было бы доверить управление бензовозом. А привлекать к этой работе мужчин в возрасте 60+ может быть опасно для них самих. Ведь многие люди в этом возрасте уже имеют хронические заболевания и могут физически не выдержать дни ожидания в кабине бензовоза на границе и дальнюю дорогу с грузом повышенного риска. Поэтому, если ведущим игрокам на рынке топлива в ближайшее время не удастся решить «кадровый вопрос», украинцы вскоре могут столкнуться с дефицитом горючего из-за задержек в поставках.

Чего ожидать от цен на топливо осенью

Как объяснил в эксклюзивном комментарии УНН Леонид Косянчук, базовый сценарий на ближайшие недели — сохранение высоких и очень изменчивых цен. Наибольший риск дальнейшего роста сохраняется у дизельного топлива. Если европейские котировки снова пойдут вверх, отметка в 100 грн за литр может появиться уже не на отдельных, а на значительно большем количестве АЗС. Потенциал для дальнейшего подорожания дизеля в рознице участники рынка фиксировали и после отката европейских цен от пиковых значений. Если же «откат» на внешнем рынке продолжится, а маршруты поставок будут работать стабильно, рост в Украине может замедлиться или остановиться после того, как сети реализуют более дорогие запасы. Однако мгновенного удешевления ожидать не стоит: розничная цена реагирует на изменения себестоимости с временным лагом.

Для бензина ситуация несколько спокойнее, хотя и здесь пространства для резкого снижения пока немного. Дизель остается более уязвимым из-за более дорогого европейского ресурса и большей чувствительности к перебоям в поставках.

В то же время, по словам эксперта, топливному бизнесу и обычным водителям не стоит слишком рассчитывать на помощь государства, которое, скорее всего, никак не будет вмешиваться в политику ценообразования. В отличие от европейских стран, которые перед угрозой энергетического кризиса снижают налоговую нагрузку на топливо.

Напомним

17 сентября «Укрнафта» и SOCAR дважды повысили цены на топливо.