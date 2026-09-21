"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"
Киев • УНН
Нардеп Алексей Гончаренко заявил об обнаружении прослушки в автомобиле и вызвал полицию. Он планирует поднять этот вопрос в Раде, ТСК и ПАСЕ.
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обнаружил в своей машине «прослушку», и добавил, что уже вызвал полицию, передает УНН.
Я нашел прослушку в своей машине. Показываю, как это все выглядит. Уже вызвал полицию и точно буду с этим разбираться
Он подчеркнул, что прослушка в машине народного депутата, члена украинской делегации в ПАСЕ, председателя ВСК «является очень плохим знаком».
Я буду об этом говорить в Раде, на ВСК и обязательно в ПАСЕ. Если кто-то думал, что может таким образом на меня давить. То разочарую, потому что с давлением у меня все хорошо
Мэр Львова заявил, что в служебном автомобиле обнаружили "прослушку"18.09.26, 15:15 • 2525 просмотров