"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обнаружил в своей машине «прослушку», и добавил, что уже вызвал полицию, передает УНН.

Я нашел прослушку в своей машине. Показываю, как это все выглядит. Уже вызвал полицию и точно буду с этим разбираться - сообщил Гончаренко.

Он подчеркнул, что прослушка в машине народного депутата, члена украинской делегации в ПАСЕ, председателя ВСК «является очень плохим знаком».

Я буду об этом говорить в Раде, на ВСК и обязательно в ПАСЕ. Если кто-то думал, что может таким образом на меня давить. То разочарую, потому что с давлением у меня все хорошо - резюмировал Гончаренко.

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