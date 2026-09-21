$44.670.0151.200.04
ukenru
14:49 • 9196 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo
13:47 • 5416 просмотра
Трамп заявил об утрате рф дизельных мощностей из-за войны и призвал её прекратить - Зеленский отреагировал
13:43 • 13013 просмотра
"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"Video
12:51 • 21793 просмотра
Лига наций: Венгрия — Украина — старт сборной на турниреPhotoVideo
10:40 • 20531 просмотра
Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало
21 сентября, 08:00 • 33298 просмотра
В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК КрупыPhoto
21 сентября, 05:18 • 35429 просмотра
рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили
21 сентября, 04:58 • 41447 просмотра
"Единая Россия", вероятно, вновь получит конституционное большинство в Госдуме: что это будет означать для партии Путина
21 сентября, 04:49 • 37205 просмотра
Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW
21 сентября, 04:41 • 26547 просмотра
Украинцы готовятся к самой тяжелой военной зиме из-за угрозы длительных отключений электричества, отопления и воды — Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
92%
744мм
Популярные новости
Сын Синди Кроуфорд умер в 27 летVideo21 сентября, 05:34 • 21140 просмотра
Одесская область подверглась атаке рф: горели склады сети супермаркетов, Румыния поднимала истребителиPhotoVideo21 сентября, 06:13 • 32009 просмотра
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?21 сентября, 08:52 • 36226 просмотра
До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф21 сентября, 09:00 • 20347 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto09:56 • 19551 просмотра
публикации
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo14:49 • 9240 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны13:08 • 12106 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника13:03 • 11807 просмотра
Лига наций: Венгрия — Украина — старт сборной на турниреPhotoVideo12:51 • 21802 просмотра
БЭБ декларирует, что бизнесу важны прозрачность и честность: авиализинг может стать испытанием для Бюро12:47 • 11035 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Хавьер Милей
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Запорожье
Венгрия
Реклама
УНН Lite
"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo15:07 • 864 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto09:56 • 19759 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 50120 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto21 сентября, 00:06 • 50301 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 53080 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
MIM-104 Patriot
Отопление
Техника

"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"

Киев • УНН

 • 13009 просмотра

Нардеп Алексей Гончаренко заявил об обнаружении прослушки в автомобиле и вызвал полицию. Он планирует поднять этот вопрос в Раде, ТСК и ПАСЕ.

"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что обнаружил в своей машине «прослушку», и добавил, что уже вызвал полицию, передает УНН

Я нашел прослушку в своей машине.  Показываю, как это все выглядит. Уже вызвал полицию и точно буду с этим разбираться 

- сообщил Гончаренко. 

Он подчеркнул, что прослушка в машине народного депутата, члена украинской делегации в ПАСЕ, председателя ВСК «является очень плохим знаком». 

Я буду об этом говорить в Раде, на ВСК и обязательно в ПАСЕ. Если кто-то думал, что может таким образом на меня давить. То разочарую, потому что с давлением у меня все хорошо 

- резюмировал Гончаренко.

Мэр Львова заявил, что в служебном автомобиле обнаружили "прослушку"18.09.26, 15:15 • 2525 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Парламентская ассамблея Совета Европы
Алексей Гончаренко