Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.
Александр Стубб неожиданно встретился с Дональдом Трампом во Флориде. Президенты сыграли в гольф и обсудили укрепление партнерства
между США и Финляндией, в частности разработку ледоколов.
Демократы штата Колорадо согласились снять портрет Дональда Трампа из галереи президентов после его жалобы в Truth Social. Запрос
поступил от республиканцев.
Минобороны США начало расследование с использованием полиграфа из-за утечки информации о встрече Илона Маска с Пентагоном
относительно планов на случай войны с Китаем. Маск угрожал судом за разглашение данных.
Согласно NYT, Пентагон планировал проинформировать Илона Маска о планах касательно войны с Китаем. Трамп и руководство Пентагона
опровергли эту информацию, назвав ее фейком.
Дональд Трамп пообещал до 20 лет тюрьмы тем, кто причастен к вандализму Tesla. Генпрокурор США назвала поджоги Tesla внутренним
терроризмом.