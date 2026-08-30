Трамп опубликовал видео, созданное ИИ, с вооружёнными «утками Дональда», охраняющими «озеро Америка»
Киев • УНН
Трамп опубликовал ролик, созданный ИИ, где вооружённые гуси патрулируют переименованное им озеро Онтарио. Канада и Нью-Йорк отвергли новое название.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social созданное с помощью искусственного интеллекта видео, на котором вооружённые «утки Дональда» патрулируют побережье озера Онтарио, которое своим указом он переименовал в «озеро Америка». Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.
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На 34-секундном ролике изображены канадские гуси с характерной причёской Трампа и человеческими мускулистыми руками, которые держат автоматы. Птицы маршируют вдоль водоёма, а на заднем плане виден город, похожий на Торонто.
В конце видео «утки Дональда» поднимают оружие и стреляют в воздух на фоне фейерверков. Ролик сопровождается надписью «Lake America – Protected by Donald Ducks».
Трамп переименовал озеро Онтарио
Ранее Трамп подписал указ, обязывающий федеральные ведомства США называть озеро Онтарио «озером Америка» в официальных документах. В то же время президент США не может обязать Канаду, американские штаты или частные организации использовать новое название.
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Премьер-министр Канады Марк Карни отверг переименование и подчеркнул, что название озера Онтарио имеет более чем 400-летнюю историю. Против решения Трампа также выступили власти штата Нью-Йорк и представители коренного народа сенека.
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