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Трамп опубликовал видео, созданное ИИ, с вооружёнными «утками Дональда», охраняющими «озеро Америка»

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Трамп опубликовал ролик, созданный ИИ, где вооружённые гуси патрулируют переименованное им озеро Онтарио. Канада и Нью-Йорк отвергли новое название.

Трамп опубликовал видео, созданное ИИ, с вооружёнными «утками Дональда», охраняющими «озеро Америка»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social созданное с помощью искусственного интеллекта видео, на котором вооружённые «утки Дональда» патрулируют побережье озера Онтарио, которое своим указом он переименовал в «озеро Америка». Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Подробности

На 34-секундном ролике изображены канадские гуси с характерной причёской Трампа и человеческими мускулистыми руками, которые держат автоматы. Птицы маршируют вдоль водоёма, а на заднем плане виден город, похожий на Торонто.

В конце видео «утки Дональда» поднимают оружие и стреляют в воздух на фоне фейерверков. Ролик сопровождается надписью «Lake America – Protected by Donald Ducks».

Трамп переименовал озеро Онтарио

Ранее Трамп подписал указ, обязывающий федеральные ведомства США называть озеро Онтарио «озером Америка» в официальных документах. В то же время президент США не может обязать Канаду, американские штаты или частные организации использовать новое название.

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Премьер-министр Канады Марк Карни отверг переименование и подчеркнул, что название озера Онтарио имеет более чем 400-летнюю историю. Против решения Трампа также выступили власти штата Нью-Йорк и представители коренного народа сенека.

Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка27.08.26, 20:56 • 13716 просмотров

Степан Гафтко

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