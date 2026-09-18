Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игры

В матче 7-го тура между "Черноморцем" и "Оболонью" голкипер "пивоваров" Назарий Федоривский, который в первом тайме "привёз" пенальти в собственные ворота, отметился уникальным достижением. Вратарь стал первым за 16 лет голкипером, которому удалось отличиться в УПЛ забитым голом с игры, передаёт УНН.

Детали

Поединок в Одессе должен был начаться в 13:00, однако из-за воздушной тревоги в городе матч был перенесён на 13:15, а затем снова прерван уже на 12-й минуте. В общей сложности поединок продолжался более 4 часов.

Враг атаковал административное здание в центре Одессы: пожар охватил несколько этажей, известно о 5 раненых

На 37-й минуте главный герой поединка Федоривский сбил в собственной штрафной нападающего "Черноморца" Кирилла Попова, и арбитр назначил пенальти, который пошёл пробивать сам пострадавший, однако удара с 11-метровой отметки пришлось ждать до отбоя воздушной тревоги, прозвучавшей именно в момент, когда одессит собирался исполнить приговор. После возобновления матча Попов пробил Федоривского

На 92-й минуте "Оболонь", проигрывая со счётом 1:0, получила право на угловой, и в штрафную пошёл Федоривский, который оказался самым проворным в штрафной "моряков" и головой пробил Чиджоке Аниагбосо — 1:1.

После матча Федоривский заявил, что "не понимает, что произошло".

"Я решил, что просто сосредоточусь на мяче. Не буду искать позицию или что-то ещё. Просто встану на месте, сосредоточусь на мяче и найду момент", — сказал голкипер.

Отметим, что Федоривский стал лишь вторым голкипером в истории элитного дивизиона Чемпионата Украины, которому удалось отличиться голом с игры.

Первый такой случай произошёл в октябре 2010 года, когда голкипер "Кривбасса" Евгений Боровик вырвал ничью в матче против киевского "Арсенала".

В общей сложности Федоривский стал четвёртым голкипером, которому удалось забить гол в УПЛ.

Ранее, помимо Боровика, это удавалось сделать голкиперу "Волыни" Михаилу Бурчу, на счету которого 5 голов (все с пенальти), а также голкиперу "Черноморца" Олегу Суслову, который забил два гола в УПЛ — также оба с пенальти.

Кстати, вратарских голов с "отметок" могло быть и больше, но Михаил Бурч ещё дважды не сумел реализовать 11-метровые удары, а Виталий Рева из киевского ЦСКА один раз промахнулся.

Цыганков забил дебютный гол за "Аякс" через 12 минут после выхода на поле