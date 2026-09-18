Российская атака полностью разрушила торговый центр в Запорожье — новые кадры последствий

В результате российской атаки на Запорожье торговый центр полностью разрушен. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

Он также обнародовал соответствующие фото и видео.

Больше нет удобного выбора любимых продуктов в любимом месте. Утрачено место, которое объединяло домохозяек, трудящихся после окончания рабочего дня, молодежь, которая тусовалась. В масштабах микрорайона — трагедия. С точки зрения ценностей нации — неудачная попытка врага расшатать нас. Будем покупать на рынках. С рук. Или в интернете. Однако впоследствии заплатим собственную цену за каждый грамм. Не сдадимся. Выдержим. И — победим — написал Семикин.

В свою очередь сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров также показал кадры последствий вражеской атаки на торговый центр Запорожья и "то, что осталось от торговых точек".

Напомним

Вечером 17 сентября российские войска атаковали торговый центр в Запорожье. Вспыхнул масштабный пожар, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Запорожье вражеский FPV-дрон атаковал машину скорой помощи, водитель и фельдшер ранены — ОВА