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Техника

Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше

Киев • УНН

 • 18260 просмотра

17 сентября «Укрнафта» и SOCAR дважды повысили цены на топливо. Эксперт допускает подорожание до 115–120 грн, но дефицита не прогнозирует.

Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше

17 сентября крупные сети АЗС продолжили повышать цены на топливо. «Укрнафта» и SOCAR дважды за день пересматривали стоимость бензина и дизельного топлива. В то же время, по словам экономиста, члена Экономического дискуссионного клуба Игоря Гарбарука, при неблагоприятном развитии ситуации стоимость топлива может приблизиться даже к 115–120 гривнам за литр, однако дефицита он не ожидает. Об этом он рассказал в интервью специально для УНН.

Какие марки во второй раз за день повысили цену на топливо

Больше всего изменений в течение дня было у «Укрнафты». Утром компания увеличила цены на все виды бензина и дизельного топлива на 1 гривну за литр, а после обеда — еще на 2 гривны. Соответственно, литр А-95 в сети теперь стоит 86,90 гривны, а за дизельное топливо придется выложить 97,90 гривны.

Дважды за сегодня также пересматривали ценники в SOCAR. В частности, после обеда обычный А-95 подорожал еще на 2 гривны и теперь стоит 93,90 гривны за литр. Цена NANO 95 теперь составляет 96,90 гривны за литр.

В WOG и OKKO изменения произошли утром. После этого в течение дня сети оставили цены без дополнительного повышения.

Сколько теперь стоят бензин, дизель и газ

«Укрнафта»:

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн;
    • Бензин А-95: 86,90 грн;
      • Бензин А-92: 84,90 грн;
        • ДТ (Energy): 99,90 грн;
          • ДТ: 97,90 грн;
            • Газ: 42,90 грн.

              WOG

              • Бензин 100: 99,90 грн;
                • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;
                  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн;
                    • ДТ Mustang: 99,90 грн;
                      • ДТ Евро-5: 99,90 грн;
                        • Газ: 45,50 грн.

                          OKKO

                          • Бензин Pulls 100: 99,90 грн;
                            • Бензин Pulls 95: 94,90 грн;
                              • Бензин А-95 Евро: 91,90 грн;
                                • ДТ Pulls: 99,90 грн;
                                  • ДТ Евро: 99,90 грн;
                                    • Газ: 45,50 грн.

                                      SOCAR

                                      • Бензин NANO 100: 99,9 грн;
                                        • Бензин NANO 95: 96,90 грн;
                                          • Бензин А-95: 93,90 грн;
                                            • ДТ NANO Extro: 99,9 грн;
                                              • ДТ NANO: 99,90 грн;
                                                • Газ: 45,50 грн.

                                                  Цены на топливо могут вырасти до 120 гривен?

                                                  По словам экономиста Игоря Гарбарука, заметнее всего в ближайшее время может подорожать именно дизель.

                                                  Я думаю, что цены будут повышаться, потому что сейчас много непредсказуемости. Я очень надеюсь, что цена не дойдет до 150 гривен, но при достаточно плохих условиях 115–120 гривен за литр вполне возможны. Такую цену нельзя допустить, и это можно сделать на уровне государства

                                                   — отметил Игорь Гарбарук.

                                                  Почему в Украине растут цены

                                                  По словам экономиста, украинский рынок в значительной степени зависит от европейского, куда поступают импортные нефтепродукты, поэтому после подорожания сырья или готового топлива закупочная цена для украинских трейдеров также растет, а на конечную стоимость уже влияют закупочная цена, наценки и налоги.

                                                  Мы будем покупать топливо по той цене, по которой его продают европейцы, и продавать потребителям по той цене, по которой они смогут его покупать. Если цена на нефть выросла, то на АЗС это тоже начинает довольно быстро отражаться. Кто-то повышает цену через несколько дней, кто-то через неделю или две. Это зависит от конкретного оператора

                                                  — объясняет экономист.

                                                  На скорость изменения цен, по словам эксперта, также влияют запасы топлива на складах. Например, если оператор уже располагает ресурсом, закупленным по старой цене, то его стоимость может измениться не сразу, и именно поэтому, по объяснению экономиста, удешевление обычно происходит медленнее, чем подорожание.

                                                  Повышение цен происходит быстро, а снижение всегда происходит медленнее. Если у трейдера есть запас топлива, который закупался по старой цене, он не будет сразу продавать его дешевле. Сначала нужно реализовать то, что уже было приобретено

                                                  — подчеркивает Игорь Гарбарук.

                                                  Игорь Гарбарук отмечает, что разница в цене между бензином, дизелем и автогазом постепенно сокращается. По его словам, водители все меньше могут экономить, меняя вид топлива.

                                                  Я думаю, что ключевое повышение цены будет именно на дизель. Люди переходили с бензина на дизель, потому что он был дешевле, затем цены практически сравнялись, и начали переходить на автогаз. Когда автогаз также подтянулся к дизелю, стало понятно, что более дешевого варианта уже не будет

                                                  — подчеркнул экономист.

                                                  В то же время эксперт не прогнозирует дефицита топлива в Украине. По его мнению, несмотря на возможное подорожание, украинский рынок всё же продолжит получать необходимые объёмы.

                                                  Я не думаю, что существует большой риск дефицита топлива. Украинские трейдеры хорошо выстроили эту систему ещё с начала войны, поэтому я очень надеюсь, что тех очередей, которые были в начале войны, не будет. Да, топливо будет дорогим, но оно будет

                                                  - отметил Игорь Гарбарук.

                                                  Что может остановить подорожание

                                                  Эксперт считает, что на ситуацию можно влиять не только через изменения на мировом рынке. По его мнению, государство должно активнее работать с топливным бизнесом, производителями и аграриями, поскольку более дорогое топливо впоследствии влияет и на себестоимость других товаров.

                                                  Государству нужно работать с бизнесом, с трейдерами светлых нефтепродуктов, с производителями и аграриями. Нужно искать возможность корректировать ценовую политику, налоговую нагрузку и наценки. Все эти механизмы государству давно известны, поэтому сейчас важно сесть и договориться, чтобы максимально сохранить интересы всех сторон

                                                   - объясняет экономист.

                                                  В то же время, именно возвращение цен вниз возможно при изменении ситуации, которая давит на мировой рынок, говорит эксперт. При этом он подчёркивает, что для украинцев последствия более дорогого топлива могут быть шире, чем сама цена на АЗС, поскольку топливо входит и в расходы на перевозки и производство.

                                                  Снижение цен, конечно, возможно. Но для этого нужно нормализовать ситуацию, которая является раздражителем для всего мира. Тогда цены могут пойти вниз. Но пока мы живём в условиях непредсказуемости, поэтому быстрого завершения этого роста я не вижу

                                                  - резюмировал Игорь Гарбарук.

                                                  Дизельное топливо на АЗС Украины достигло 100 грн за литр, бензин также продолжает дорожать12.09.26, 09:04 • 15786 просмотров

                                                  Алла Киосак

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                                                  Игорь Гарбарук
                                                  Украина