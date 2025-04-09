Тарас Шевченко

Нардепы предлагают установить монумент Вашингтону на месте бывшего памятника ленину. Открытие планируют к 35-й годовщине Независимости Украины и 250-летию независимости США.
Сборник стихов Тараса Шевченко вышел в печать на бенгальском языке. Это первый перевод с оригинала на украинский язык на любой язык Южной Азии.
Сегодня отмечают 211 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Его произведения переведены на более чем 100 языков, а памятники установлены в 35 странах мира от Бразилии до Китая.
Сергей Жадан, Ахтем Сеитаблаев и другие деятели культуры присоединились к проекту #нечитані_вірші. Инициатива имеет целью возродить творчество малоизвестных поэтов, уничтоженных в 1920-30-х годах.
В Национальном заповеднике "Родина Тараса Шевченко" отреставрировали аутентичные здания XIX века. Благотворители обновили крыши домов в Кереловке, музейный комплекс в Моринцах и отремонтировали историческую ветряную мельницу в Будищах.
Правительство Украины назначило новых заместителей министров аграрной политики и по делам ветеранов, а также госсекретаря Минкультуры. Уволен заместитель министра культуры, согласованы кадровые изменения в Киевской области.
Поезд №148/147 Одесса-Киев меняет маршрут с 22 октября по 4 декабря из-за ремонтных работ. Пассажирам предлагаются альтернативные варианты проезда с пересадками на промежуточных станциях.
Враг атаковал 17 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и социальные объекты, 6 человек получили ранения.
Около 30 000 паломников приняли участие во Всеукраинском паломничестве в Зарванице, которое возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, призвавший Божью любовь и силу помочь Украине преодолеть российское вторжение.
ВР предлагают переименовать город Бровары в рамках усилий по деколонизации, направленных на устранение следов русификации украинских топонимов, как это рекомендовано Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, гипермаркет, гаражи и автомобили, 4 человека получили ранения, а 3 беспилотника были сбиты силами ПВО.
Верховная Рада Украины приняла решение не присуждать премию лучшим участникам ВНО в 2024 году из-за изменений в организации вступительной кампании. 5 млн гривен, выделенных на премию, решили перенаправить на военные нужды.
Состоялся круглый стол с участием омбудсменов Румынии и Украины, где обсуждалось создание комиссии по вопросам прав национальных меньшинств, равных прав граждан и языковой политики.
Министерство культуры требует лишить бывшего руководителя театра имени Леси Украинки Михаила Резниковича звания академика Национальной академии искусств Украины за сотрудничество с российскими учреждениями после того, как он бежал из Украины во время полномасштабного вторжения.
В оккупированном Мариуполе, Украина, прогремели взрывы, задымление вблизи российской базы, что побудило оккупационные войска к передислокации и усиленным проверкам.
Национальный павильон Украины на 60-й Венецианской биеннале исследует темы войны, эмиграции, адаптации и языковой трансформации через четыре проекта, символизирующие коллективное сопротивление российской агрессии.
Президент Владимир Зеленский наградил французскую кинозвезду Алена Делона орденом "За заслуги" за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов умер 16 апреля, сообщается на странице братьев Капрановых.
В Украине установлен рекорд по самому массовому чтению поэмы Тараса Шевченко "Катерина" с участием 210 участников из 22 стран мира, организованного Министерством культуры и информационной политики.
В 210-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко посол Японии в Украине Мацуда Кунинори почтил великого украинского поэта, выразительно продекламировав часть его поэмы "Пророк", чем заслужил благодарность от интернет-пользователей за уважение к украинской культуре.
К 210-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко Укрпочта в сотрудничестве с Посольством Кыргызстана выпустила первую международную марку, посвященную творчеству украинского поэта.
Президент Зеленский утвердил список лауреатов престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, отметив художников, поэтов, журналистов, композиторов, театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие культуры.
Украинцев приглашают присоединиться к флешмобу к 210-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, читая вслух случайные отрывки из его книги "Кобзарь" и делясь видео/фотографиями с текстами в социальных сетях.
В Министерстве культуры обсудили состояние реализации Стратегии информационной безопасности, противодействие российской дезинформации и пропаганде, информирование граждан на деоккупированных территориях и построение эффективной системы стратегических коммуникаций для защиты информационного пространства Украины.
9 марта в Берлине и Гамбурге состоятся демонстрации с требованием возвращения украинских военных и гражданских пленных, удерживаемых россией, а также соблюдения Женевских конвенций по обращению с заключенными.
Бывший пустырь в Каневе Черкасской области превращен в эколого-натуралистический центр под открытым небом Каневской общеобразовательной школой I-III ступеней № 1 имени Тараса Шевченко при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и отдела образования Каневского городского совета.
Комитет определил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, но объявит имена и произведения только после публикации указа президента.
Критической ситуации на станциях "синей" ветки киевского метрополитена нет, угрозы жизни людей нет.