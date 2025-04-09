Тарас Шевченко

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27673 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине зафиксировали рекорд по самому массовому чтению поэмы "Катерина" Тараса Шевченко

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В 210-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко посол Японии в Украине Мацуда Кунинори почтил великого украинского поэта, выразительно продекламировав часть его поэмы "Пророк", чем заслужил благодарность от интернет-пользователей за уважение к украинской культуре.

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К 210-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко Укрпочта в сотрудничестве с Посольством Кыргызстана выпустила первую международную марку, посвященную творчеству украинского поэта.

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В Берлине и Гамбурге 9 марта состоится демонстрация с требованием освободить украинских заключенных, которых удерживает рф

9 марта в Берлине и Гамбурге состоятся демонстрации с требованием возвращения украинских военных и гражданских пленных, удерживаемых россией, а также соблюдения Женевских конвенций по обращению с заключенными.

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Метеобудка, ветрогенератор, цветочные часы: победители конкурса "Час діяти, Канівщино!" обустроили на месте пустыря географическую площадку

Бывший пустырь в Каневе Черкасской области превращен в эколого-натуралистический центр под открытым небом Каневской общеобразовательной школой I-III ступеней № 1 имени Тараса Шевченко при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и отдела образования Каневского городского совета.

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Критической ситуации на станциях "синей" ветки метро нет - КГГА

Критической ситуации на станциях "синей" ветки киевского метрополитена нет, угрозы жизни людей нет.

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