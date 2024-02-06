Определили победителей Шевченковской премии 2024 года
Киев • УНН
Комитет определил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, но объявит имена и произведения только после публикации указа президента.
Победители самой престижной украинской литературно-художественной премии уже определены. Соответствующее заявление комитет по национальной премии имени Тараса Шевченко обнародовал на своем официальном сайте, передает УНН.
Впрочем, имена победителей и произведений в Комитете объявят только после обнародования Указа Президента Украины о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год.
6 февраля состоялся третий тур конкурса среди литературно-художественных произведений, выдвинутых на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2024 года. Члены Комитета, рассмотрев литературно-художественные произведения в семи номинациях, путем тайного голосования, определили победителей конкурса в номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Музыкальное искусство", "Театральное искусство" и "Визуальные искусства".
Детали
В соответствии с регламентом присуждения премии, Секретариат Комитета в ближайшее время внесет представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего Указа Президента Украины.
После обнародования Указа главы государства о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, на официальном сайте Комитета будет опубликован перечень литературно-художественных произведений и их авторов, удостоенных высшей государственной награды в гуманитарной сфере.
Отмечается, что для лауреатов уже готовятся Дипломы и Почетные знаки, которые будут им вручены во время торжественных мероприятий по случаю 210-летия со дня рождения Великого Кобзаря. Тогда же они получат и денежную часть Национальной премии в размере, который ежегодно определяет Президент Украины по предложению Комитета.
Справочно
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченка или Шевченковская премия - это государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Учреждена в 1961 году.
Национальная премия установлена для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием Украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества.
Определили победителей Шевченковской премии 2024 года
Комитет определил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, но объявит имена и произведения только после публикации указа президента.
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