Лидер французской партии "Национальное объединение" и кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась ехать в Украину по приглашению Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.

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По словам политика, это решение обусловлено подготовкой к президентским выборам 2027 года.

В 2017 году я совершила много поездок за границу, и это убедило меня, что во время этой президентской кампании 2027 года совершать их не стоит — сказала Ле Пен.

Контекст

Ранее кандидатка в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах 2027 года намерена прекратить финансовую помощь Украине.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский пригласил Ле Пен приехать и лично обсудить с ним вопрос дальнейшей помощи Франции Украине.

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