Марин Ле Пен отказалась ехать в Киев по приглашению Зеленского
Киев • УНН
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не поедет в Украину во время кампании 2027 года. Она сослалась на подготовку к выборам.
Лидер французской партии "Национальное объединение" и кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась ехать в Украину по приглашению Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.
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По словам политика, это решение обусловлено подготовкой к президентским выборам 2027 года.
В 2017 году я совершила много поездок за границу, и это убедило меня, что во время этой президентской кампании 2027 года совершать их не стоит
Контекст
Ранее кандидатка в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах 2027 года намерена прекратить финансовую помощь Украине.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский пригласил Ле Пен приехать и лично обсудить с ним вопрос дальнейшей помощи Франции Украине.
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