Россия бьёт по магистральным линиям электропередачи от АЭС, в Одессе критическая ситуация со светом
Киев • УНН
Российские атаки повредили магистральные сети от Южноукраинской АЭС. В Одессе критический дефицит электроэнергии, продолжаются ремонтные работы.
Российские войска атакуют магистральные линии электропередачи, по которым электроэнергия с атомных электростанций поступает к потребителям. В частности, повреждены сети, связанные с передачей электроэнергии от Южно-Украинской АЭС, из-за чего в Одессе и прилегающих районах возник острый дефицит электроснабжения. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
Из-за повреждения высоковольтных сетей энергетики в настоящее время не могут передать в Одессу и окружающие населённые пункты достаточный объём электроэнергии.
Специалисты всю ночь работали над устранением последствий российских атак. Утром им удалось частично восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры.
В то же время значительная часть бытовых потребителей по-прежнему испытывает серьёзные проблемы с электричеством.
Энергетики пытаются восстановить электроснабжение жилых домов
В "Укрэнерго" отметили, что ремонтные бригады продолжают аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть электроэнергию в дома жителей Одессы и прилегающих районов.
Ситуацию осложняют повреждения магистральных линий, обеспечивающих передачу мощности от электростанций в регион.
В настоящее время первоочередной задачей остаётся стабилизация электроснабжения критической инфраструктуры и постепенное восстановление электроснабжения населения.
Точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не сообщаются.
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