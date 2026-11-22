Российские войска атакуют магистральные линии электропередачи, по которым электроэнергия с атомных электростанций поступает к потребителям. В частности, повреждены сети, связанные с передачей электроэнергии от Южно-Украинской АЭС, из-за чего в Одессе и прилегающих районах возник острый дефицит электроснабжения. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

Из-за повреждения высоковольтных сетей энергетики в настоящее время не могут передать в Одессу и окружающие населённые пункты достаточный объём электроэнергии.

Специалисты всю ночь работали над устранением последствий российских атак. Утром им удалось частично восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

В то же время значительная часть бытовых потребителей по-прежнему испытывает серьёзные проблемы с электричеством.

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В "Укрэнерго" отметили, что ремонтные бригады продолжают аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть электроэнергию в дома жителей Одессы и прилегающих районов.

Ситуацию осложняют повреждения магистральных линий, обеспечивающих передачу мощности от электростанций в регион.

В настоящее время первоочередной задачей остаётся стабилизация электроснабжения критической инфраструктуры и постепенное восстановление электроснабжения населения.

Точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не сообщаются.

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