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В Украине накануне зимы тысячи семей вынуждены жить в поврежденных российскими обстрелами домах, где вместо окон установлены деревянные плиты или брезент. Несмотря на то, что украинские предприятия способны производить необходимое количество окон, острая нехватка монтажников и высокие цены задерживают восстановление жилья. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Жительница Киева Александра Горбань рассказала, что после взрыва ракеты возле ее дома в октябре семья неделями находила осколки стекла в квартире.

Женщине даже пришлось выбросить игрушки двухлетнего сына, покрытые мелкими осколками стекла.

Даже сейчас мы все еще находим стекло. Можно трижды пропылесосить, вымыть пол, но эти микроскопические кусочки все равно остаются – рассказала она.

Замена окон в квартире будет стоить около 1700 долларов, а государственной компенсации придется ждать до 3–4 месяцев.

Почему украинцам приходится месяцами ждать новые окна

По словам исполнительного директора Ассоциации украинских производителей светопрозрачных конструкций Михаила Орленко, главная проблема заключается не в производстве, а в нехватке квалифицированных работников.

Заводы могут изготовить окна примерно за 10 рабочих дней, однако установка часто затягивается из-за нехватки монтажных бригад.

За последний год стоимость монтажа выросла как минимум вдвое.

Ситуацию осложняют отключения электроэнергии. Рабочим приходится переносить тяжелые конструкции по лестницам, когда не работают лифты.

Для преодоления кадрового дефицита в Киеве открыли учебную программу, где 26 подростков осваивают профессию монтажника окон и фасадов.

Тем временем Александра Горбань продолжает готовить еду на переносном газовом баллоне и обогревать комнату маленького сына только тогда, когда есть электричество

Ее двухлетний Вячеслав после пережитого взрыва начал называть обстрелы словом "бам-бам" и постоянно спрашивает мать, будут ли новые.

Это не жизнь, это выживание – признается женщина.

Российский дрон разрушил квартиры на всех 5 этажах жилого дома под Киевом, под завалами, вероятно, находятся люди