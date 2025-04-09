МИД и Министерство национального единства опровергли информацию о требованиях прекратить помощь украинским беженцам в ЕС. Ведомства отмечают на создании условий только для добровольного возвращения граждан.
Дональд Трамп призвал Зеленского подумать о прекращении огня и отказе от оккупированных территорий. Избранный президент США заявил о нецелесообразности возвращения разрушенных городов.
По данным западной разведки, небольшое количество северокорейских военных уже находится в Украине. Ожидается увеличение их присутствия после завершения обучения на территории рф.
В городе Мосехон в Испании неизвестный юноша в маске напал с ножом на детей на футбольном поле. В результате нападения погиб 11-летний мальчик, город объявил трехдневный траур.
Президент Венесуэлы Мадуро требует жестких действий властей после протестов против его переизбрания. Оппозиция призывает к новому 'глобальному' митингу 17 августа, оспаривая результаты выборов.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.
Зеленский посетит Испанию, чтобы подписать с Мадридом двустороннее соглашение о безопасности, которое обеспечит долгосрочную военную поддержку Украины и сотрудничество в сфере обороны, разведки, санкций против России и преследования военных преступлений.
Испания пришлет Украине ракеты Patriot, которые прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение четырех дней, а также предоставит другую военную помощь, включая пулеметы, транспортные средства, противотанковое оружие и гаубицы в течение следующих двух месяцев.
Испания согласилась предоставить Украине ограниченное количество ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС.
Испанская прокуратура просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса из-за отсутствия доказательств.
Бывший испанский футбольный босс Луис Рубиалес был арестован в аэропорту Мадрида в связи с обвинениями в коррупции, включая незаконные контракты, бесхозяйственность и отмывание денег во время его президентства в Испанской футбольной ассоциации.
Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что россия использует ядерные угрозы для запугивания, НАТО не видит непосредственной угрозы применения россией этого оружия, хотя такие заявления подрывают доверие.
Заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что Альянс не планирует вводить войска в Украину.
Заместитель Генерального секретаря НАТО заявил, что Украина со временем присоединится к НАТО, но не может сказать, когда именно.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС увеличить и ускорить помощь Украине, указав, что в ближайшие месяцы может решиться исход войны.
Застреленного в Испании мужчину идентифицировали как российского пилота.
НАТО планирует открыть учебный центр для Вооруженных сил Украины, чтобы помочь стране перейти на стандарты Альянса и повысить уровень поддержки Украины.