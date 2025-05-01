В блекауте в Испании и Португалии винят зависимость от солнечной энергии - FT

Неспособность испанской электросети справиться с чрезвычайно высоким объемом поставок солнечной энергии стала ключевым фактором катастрофического отключения электроэнергии в понедельник, заявили бывшие регулирующие органы и эксперты, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Около 55 процентов поставок в Испании осуществлялось за счет солнечных источников, когда 15 ГВт электроэнергии отключились от сети всего пять секунд в понедельник днем, что вызвало широкомасштабное отключение энергосистем в Испании и Португалии.

Несколько европейских экспертов заявили, что в Испании, похоже, не хватило достаточной мощности (firm power) - легкодоступного, надежного источника энергии из таких источников, как ископаемое топливо или атомная энергия, которую можно уменьшить или увеличить, - для включения, когда частота сети резко упала в 12:33 по местному времени в понедельник. Частота, скорость, с которой изменяется электрический ток, должна поддерживаться стабильной, чтобы сеть могла функционировать.

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Испанский сетевой оператор Red Eléctrica заявил, что до сих пор не знает точную причину отключения. Генеральный директор Беатрис Корредор отрицала, что возобновляемые источники "сделали систему более уязвимой" в интервью El País в среду.

Но Андре Мерлен, основатель и бывший генеральный директор французского сетевого оператора RTE, сказал Financial Times: "Две трети производства [электроэнергия в Испании] состояли из неконтролируемых ресурсов. Эти неконтролируемые ресурсы... не способствуют стабильности внутренней электрической системы".

Хорхе Санс, ведущий бывший испанский чиновник по энергетике и член правления Международного энергетического агентства, сказал испанскому телевидению в среду вечером, что избыток электроэнергии мог изначально вызвать проблему. Обычно сетевой оператор справился бы с этим, попросив традиционные электростанции сдержать свою выработку, но это было невозможно, поскольку в сети было так мало электростанций, сказал Санс.

Это сопровождалось бы отключением производства электроэнергии, чтобы избежать повреждения оборудования, что привело бы, в свою очередь, к отключению.

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Санс сказал: "Был дисбаланс поставок. [Оператору сети] нужно было сократить подачу электроэнергии, но когда он прибегает к услугам фиксированных мощностей для снижения нагрузки, он едва может это сделать, потому что они были едва подключены".

В прошлом месяце министр транспорта Оскар Пуэнте сообщил через свой аккаунт X, что "избыточное напряжение в сети" вызвало сбой, из-за которого некоторые высокоскоростные железнодорожные линии вышли из строя на несколько часов.

Тем временем один энергетический советник, близкий к Европейской комиссии, также сказал, что эксперты изучают, не повлияла ли высокая зависимость страны от возобновляемых источников энергии и отсутствие фиксированной мощности для балансировки прерывистых поставок на отключение электроэнергии.

Операторы сетей должны постоянно балансировать спрос и предложение электроэнергии, чтобы поддерживать частоту сети стабильной и избегать повреждения оборудования или выключений. Такой стабильности легче достичь с помощью турбин, работающих на ископаемом топливе, гидроэлектростанций или атомной энергии, чем с помощью возобновляемых технологий, таких как солнечная энергия. Частота сети Испании резко упала ниже оптимального уровня 50 Гц в 12:33 по местному времени в понедельник.

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Зависимость от солнечной энергии во время отключения привела к критике Red Eléctrica. Обычно около пятой части поставок страны поступает из солнечной энергии.

Санс, бывший советник по вопросам перехода на альтернативную энергетику в испанском правительстве, сказал, что управление сетью было "плохим", поскольку не было запланировано достаточного количества произведенной атомной, гидро- или из ископаемого топлива электроэнергии для балансировки системы. Из запланированных 26 ГВт поставок электроэнергии в понедельник только 5 ГВт поступили из непрерывных источников.

Брюссельский советник указал на собственный годовой отчет Red Eléctrica за 2024 год, в котором говорилось о том, что отключения, вызванные "высоким проникновением возобновляемых источников" без достаточных "необходимых технических возможностей для адекватного реагирования на нарушения", представляют риск для системы.

Мерлен был менее критичен к оператору, но сказал, что политика в отношении возобновляемых источников должна быть пересмотрена в свете инцидента. "Я не думаю, что испанские или португальские операторы плохо управляли. Проще говоря, нам нужно быть осторожными с политикой максимального развития и максимального использования прерывистой возобновляемой энергии в противовес более традиционным средствам".

Некоторые эксперты говорят, что причиной отключения мог стать каскад событий, а не одна проблема. "Обычно мы выявляем несколько вещей, которые пошли не так одновременно", - сказал Кристиан Руби, генеральный секретарь отраслевого органа Eurelectric.

Мерлен предположил, что первыми отказали солнечные электростанции. Он предложил другую теорию, чем идею Санса об избытке солнечной энергии, предположив, что сильная облачность могла привести к резкому падению производства на некоторых солнечных электростанциях, что повлияло на частоту сети.

Корредор из Red Eléctrica, которая находится под сильным давлением, ведь у нее требуют объяснить, что произошло, сказала, что компания еще не определила причину отключения и не может сказать, что за отключением стоят солнечные электростанции. Она сказала, что оператор наблюдал внезапное отключение в юго-западном регионе Испании, где расположено много солнечных электростанций.

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Но она начала жесткую защиту систем возобновляемых источников энергии Испании и указала на ненадежность других источников энергии, включая атомную. "[Возобновляемые источники] не являются опасными технологиями. Доказательством является то, что система работает с возобновляемыми источниками каждый день... Неправда, что более широкое проникновение возобновляемых источников сделало систему более уязвимой", - отметила она.

Кроме сокращения выбросов углерода и производства ядерных отходов, сеть возобновляемых источников энергии Испании способствовала снижению цен на энергию по сравнению со многими другими европейскими странами, тем самым помогая промышленности и экономическому росту.

Испанское правительство Педро Санчеса разработало планы по увеличению производства возобновляемых источников энергии до 80 процентов от выработки электроэнергии к 2030 году по сравнению с более чем половиной 2023 года.

Но Санчеса раскритиковали оппозиционные политики за планы поэтапного отказа от дорогой атомной сети Испании, и несколько экспертов, включая Мерлена, выступили за более широкое использование атомной энергии в Испании для обеспечения энергетической безопасности.

Исполнительный глава Iberdrola Игнасио Галан заявил аналитикам во вторник, что атомная энергетика является "наименее дорогим решением для обеспечения стабильности системы".

Другим решением является ускоренное развертывание аккумуляторных технологий или систем хранения или улучшение связей с другими странами для импорта большего количества электроэнергии.

"В настоящее время основным направлением для страны должно стать увеличение емкости хранилищ", - сказал Пратикша Рамдас, аналитик Rystad Energy.

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