Португалия инициирует аудит ЕС после масштабного блэкаута
Киев • УНН
Премьер-министр Португалии заявил о создании независимой комиссии и запросе на аудит ЕС для оценки электросетей после отключения электроэнергии. Это касается Португалии и Испании.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру объявил, что правительство создаст независимую техническую комиссию и сделает запрос на проведение европейского аудита для оценки электроэнергетических систем стран, пострадавших от отключения электроэнергии в понедельник, сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
"Мы приложим все усилия для прояснения серьезной проблемы, которая возникла не в Португалии", - сказал он.
Луиш Монтенегру выступал с таким заявлением во вторник после широкомасштабного отключения электроэнергии, которое затронуло Португалию и Испанию в понедельник.
Премьер-министр Португалии объявил, что правительство попросит Агентство ЕС по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (ACER) провести независимый аудит электроэнергетических систем пострадавших стран "для полного установления причин этой ситуации".
"Во-вторых, мы решили создать в Португалии независимую техническую комиссию для оценки механизмов реагирования и управления этим кризисом, устойчивости и восстановления электроэнергетической системы, устойчивости критически важных инфраструктур и услуг, а также функционирования систем гражданской защиты, связи и здравоохранения", - сказал он.
Правительство страны предложит, чтобы эта комиссия состояла из семи человек. Монтенегру признал, что эта комиссия сможет работать только в следующем парламентском сроке, поскольку парламент страны распущен, а 18 мая состоятся досрочные парламентские выборы.
Премьер-министр страны объявил, что правительство также решило "не продлевать и не усиливать объявление об энергетическом кризисе".
Испания и Португалия ищут причину блэкаута после возвращения света29.04.25, 13:05 • 3738 просмотров