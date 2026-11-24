В приложении "Дія" смогут авторизоваться иностранцы. Об этом заявила первый заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, сообщает УНН.

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По её словам, иностранцы также смогут получить украинский налоговый номер и пользоваться услугами со смартфона. Кроме того, разработчики планируют добавить цифровую карту резидента, английский язык и круглосуточного ИИ-помощника.

Продолжаем масштабировать главное государственное приложение и выводим его функционал на международный уровень. В ближайшее время в "Дії" заработает авторизация для иностранных граждан. Иностранные пользователи будут получать необходимые украинские сервисы прямо на собственном смартфоне - анонсировала Коваль.

Она уточнила, что первым шагом станет запуск и развитие специального статуса е-резидента. Благодаря новым инструментам иностранцы смогут полностью онлайн получать налоговый номер без посещения учреждений и бумажной волокиты.

Напомним

С октября полный цикл оформления Европротокола можно пройти прямо в приложении «Дія» — без пробок и бумажной волокиты.

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