Силы обороны подтвердили поражение НПЗ «Лукойла» в Перми на расстоянии более 1500 км от границы Украины
Киев • УНН
Украинские силы поразили НПЗ "Лукойла"в Перми и станцию "Калейкино" в Татарстане. На станции повреждены четыре резервуара.
Силы обороны Украины 23 ноября поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в российской Перми и нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Республике Татарстан. Об этом сообщили Силы обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Пермский НПЗ расположен более чем в 1500 километрах от границы Украины. Его проектная мощность составляет около 13 млн тонн нефти в год. Предприятие производит более 60 видов продукции и привлечено к обеспечению российской армии.
По информации Сил обороны, во время операции во взаимодействии с повстанческим движением «Чёрная искра» на территории рф поразили три ключевые установки завода: АВТ-2, АВТ-5 и установку изомеризации.
Атмосферно-вакуумные установки обеспечивают первичную переработку нефти, в частности её разделение на фракции для дальнейшего производства бензина, дизельного и авиационного топлива, а также мазута. Установка изомеризации повышает октановое число бензина.
Кроме того, 23 ноября украинские силы во второй раз за несколько дней поразили нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» возле Альметьевска в Татарстане. Там повреждены четыре резервуара.
Предыдущий удар по станции произошёл 19 ноября. Тогда были поражены три резервуара РВСПА-50000, каждый вместимостью до 50 тысяч кубометров нефти.
«Калейкино» является одним из ключевых узлов магистральной нефтетранспортной системы России, где принимают и смешивают нефть из разных регионов перед её подачей на нефтеперерабатывающие заводы.
В Силах обороны заявили: «Реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжаем системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала врага и принуждение РФ к прекращению вооружённой агрессии против Украины».
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