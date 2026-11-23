Новошахтинский завод нефтепродуктов, атакованный ночью беспилотниками ВСУ, приостановил работу, сообщил в понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в атаке было задействовано около 80 БПЛА, а сам налёт продолжался "более 6 часов". Об этом сообщает Тhe Мoscow times, пишет УНН.

Детали

Единственный в регионе завод в Новошахтинске мощностью 100 тысяч баррелей в сутки оставался одним из последних НПЗ на юге России, которые продолжали работать, несмотря на ноябрьскую волну ударов БПЛА. По оценкам Rand Corp, фактическая мощность завода в середине месяца составляла около 70 тысяч баррелей в сутки, то есть была на 30% ниже максимальной.

Крупнейший в Южном федеральном округе Туапсинский НПЗ "Роснефти" приостановил работу ещё в мае и с тех пор так и не возобновил производство. Афипский НПЗ и Ильский НПЗ в Краснодарском крае, атакованные 6 ноября и 23 сентября соответственно, потеряли около половины мощностей, согласно оценкам Rand.

В общей сложности с конца октября атаки БПЛА привели к нарушениям в работе или остановке как минимум 16 российских НПЗ. Помимо Новошахтинского завода нефтепродуктов, полностью прекратили переработку "Норси" в Нижегородской области, "Янос" в Ярославле и Новокуйбышевский НПЗ "Роснефти". Также 90% мощностей потерял Рязанский НПЗ, который поставляет топливо, в частности, в Москву и столичный регион.

Крупнейший в России Омский НПЗ, подвергшийся атаке 11 ноября, потерял половину мощностей по переработке; столько же потерял Волгоградский НПЗ. Завод "КИНЕФ" под Ленинградом, второй по объёмам производства в России, работает лишь на треть мощности, следует из данных Rand.

Дополнение

По данным отраслевых источников Reuters, за три недели ноября объёмы нефтепереработки в РФ сократились на 45%. Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, оценивал текущую загрузку НПЗ в 2,7 млн баррелей в сутки, что даже ниже худших показателей лета (3,3 млн баррелей в день). По оценке Вакуленко, внутреннее производство покрывает лишь 60–65% спроса на бензин, а с учётом импорта дефицит может достигать 25–30% потребления.

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