Алексей Чернышов. Фото: facebook.com/unitygovua

НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову о подозрении в растрате бюджетных средств посредством фиктивного трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Прокурор САП при участии детективов НАБУ сообщил о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины и двум сотрудникам возглавляемого им Министерства. По версии следствия, бывший вице-премьер-министр Украины организовал растрату средств Министерства путем необоснованной выплаты заработной платы 5 лицам, которые на самом деле выполняли обязанности его водителей и охранников - говорится в сообщении.

К своей преступной деятельности он привлек двух руководителей структурных подразделений Министерства, которые знали о фиктивном трудоустройстве лиц и составляли документы с недостоверными сведениями об их работе, что было основанием для выплаты им заработной платы, в результате чего в период с марта по июнь 2025 года был причинен ущерб.

На сегодняшний день по делу о подозрении сообщено 3 лицам.

Бывшему министру сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (организация растраты имущества путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация служебного подлога).

Руководителям подразделений министерства сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним

В ноябре 2025 года НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. Всего зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Тогда же САП и НАБУ сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову о подозрении. Его обвиняют в незаконном обогащении.

18 ноября 2025 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову в виде содержания под стражей на два месяца. Сумма залога составляет 51,6 млн гривен по делу о коррупции в энергетике.

В мае этого года по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, после сообщения о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. Также тогда о подозрении сообщили Чернышову.