14:10 • 36377 перегляди
17 листопада, 07:00 • 89011 перегляди
16 листопада, 08:19 • 118945 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн

Київ • УНН

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою на два місяці. Сума застави становить 51,6 млн гривень у справі про корупцію в енергетиці.

Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у справі щодо корупції в енергетиці, передає УНН.

Клопотання старшого детектива НАБУ задовільнити частково: застосувати до підозрюваного Чернишова Олексія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 51 млн 600 тис. гривень 

- сказав суддя.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила обрати Чернишову запобіжний у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 55 млн гривень.

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Павло Башинський

