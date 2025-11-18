Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою на два місяці. Сума застави становить 51,6 млн гривень у справі про корупцію в енергетиці.
Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у справі щодо корупції в енергетиці, передає УНН.
Клопотання старшого детектива НАБУ задовільнити частково: застосувати до підозрюваного Чернишова Олексія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 51 млн 600 тис. гривень
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила обрати Чернишову запобіжний у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 55 млн гривень.
Доповнення
НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.