Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура

У прокуратурі Києва заявили, що вже встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ, передає УНН.

У Дніпровському районі загинула жінка 49 років та двоє чоловіків – 41 та 54 років. У Дарницькому районі російська атака забрала життя 56-річного медика, який приїхав допомагати постраждалим мешканцям багатоповерхівки - йдеться у повідомленні.

росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД

У прокуратурі додали, що ще 26 людей дістали травми та тілесні ушкодження. Серед постраждалих п’ять рятувальників ДСНС, четверо медичних працівників та поліцейський.

Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр