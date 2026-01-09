Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура
Київ • УНН
Прокуратура Києва встановила особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ. Серед них жінка 49 років, двоє чоловіків 41 та 54 років, а також 56-річний медик.
У прокуратурі Києва заявили, що вже встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ, передає УНН.
У Дніпровському районі загинула жінка 49 років та двоє чоловіків – 41 та 54 років. У Дарницькому районі російська атака забрала життя 56-річного медика, який приїхав допомагати постраждалим мешканцям багатоповерхівки
росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД09.01.26, 13:06 • 642 перегляди
У прокуратурі додали, що ще 26 людей дістали травми та тілесні ушкодження. Серед постраждалих п’ять рятувальників ДСНС, четверо медичних працівників та поліцейський.
Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр09.01.26, 11:00 • 2754 перегляди