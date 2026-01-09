Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура

$42.990.27
Ексклюзив
11:31 • 376 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 3766 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 1872 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 6486 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 10651 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 19513 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 22975 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 68600 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 59499 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 45940 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Популярнi новини
російська балістична ракета атакувала Львів зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину - Повітряні сили9 січня, 01:55 • 5912 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 21318 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні07:00 • 23038 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 15622 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 12657 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 41370 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 68601 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 44774 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 67568 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 94129 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львівська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 49806 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 52692 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 75066 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 93707 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 134565 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Fox News

Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Прокуратура Києва встановила особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ. Серед них жінка 49 років, двоє чоловіків 41 та 54 років, а також 56-річний медик.

Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура

У прокуратурі Києва заявили, що вже встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ, передає УНН.

У Дніпровському районі загинула жінка 49 років та двоє чоловіків – 41 та 54 років. У Дарницькому районі російська атака забрала життя 56-річного медика, який приїхав допомагати постраждалим мешканцям багатоповерхівки 

- йдеться у повідомленні.

росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД09.01.26, 13:06 • 642 перегляди

У прокуратурі додали, що ще 26 людей дістали травми та тілесні ушкодження. Серед постраждалих п’ять рятувальників ДСНС, четверо медичних працівників та поліцейський.

Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр09.01.26, 11:00 • 2754 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Київ