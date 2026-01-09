$42.990.27
Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр

Київ • УНН

 • 388 перегляди

У Києві внаслідок атаки рф понад 500 тисяч споживачів залишилися без світла та є перебої з водою. Ворог цілеспрямовано атакував районні котельні. Також Славутич знову без світла.

Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр

У Києві внаслідок атаки рф, яка тривала майже 5 годин, залишилися без світла понад 500 тисяч споживачів, є перебої з водою, ворог цілеспрямовано атакував районні котельні, також Славутич знову без електрики, повідомила у п'ятницю Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Майже п’ять годин росія била по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. Застосовано понад 240 дронів і 36 ракет. У столиці - 4 загиблих і 25 поранених. Щирі співчуття родинам", - вказав Прем'єр.

Лівий берег Києва перевели на екстрені відключення світла після атаки рф09.01.26, 08:30 • 2546 переглядiв

У Києві в окремих районах є перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. Тривають роботи для заживлення понад 500 тисяч споживачів. Вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення, на тривалість яких впливає і зниження температури. Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні - це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю

- написала Свириденко.

Атака рф на Київ 9 січня: є знеструмлення водопостачання у декількох районах09.01.26, 10:16 • 1500 переглядiв

Через атаки, з її слів, "знеструмлений Славутич - енергетики вже відновлюють світло для близько 3 тисяч абонентів на Чернігівщині".

П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки рф на Київську область: показали наслідки09.01.26, 09:48 • 1934 перегляди

"Паралельно через негоду фіксуємо знеструмлення в окремих населених пунктах у більшості областей. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання", - вказала вона після доповіді МВС, Міненерго, Мінрозвитку щодо наслідків нічного масованого обстрілу і негоди.

росія вдарила по енергетиці, зачепило посольство Катару: Зеленський вказав на потребу реакції, передусім США, на атаку рф з "орєшніком"09.01.26, 10:41 • 698 переглядiв

Юлія Шрамко

