Лівий берег Києва перевели на екстрені відключення світла після атаки рф
Київ • УНН
На лівому березі Києва запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої атаки рф. Енергетики працюють над відновленням світла та тепла, пріоритет – критична інфраструктура.
Екстрені відключення запровадили на лівому березі Києва після масованої атаки рф, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.
Лівий берег Києва: через масовану атаку застосовані екстрені відключення. На правому березі продовжують діяти графіки
Як зазначається, енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян.
"В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктури столиці", - ідеться у повідомленні.
У КМДА при цьому вказали, що є зміни у русі громадського транспорту.
"Через порушення в роботі енергосистеми, спричинені обстрілом, на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів", - вказали у КМДА і надали список.
Також змінено інтервали руху на "червоній" лінії метрополітену через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу.
"Наразі час очікування поїзда на між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" становить 3:30-3:45 хв. Рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії між станціям "Дніпро" – "Лісова" лишається призупиненим", - повідомили у КМДА.
Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 24, серед них медики та рятувальники09.01.26, 08:17 • 738 переглядiв