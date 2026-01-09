Лівий берег Києва перевели на екстрені відключення світла після атаки рф

$42.720.15
8 січня, 17:08
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT
8 січня, 21:40
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"
8 січня, 21:57
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці
8 січня, 22:20
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН
8 січня, 23:01
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах
8 січня, 23:26
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
8 січня, 15:30
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
7 січня, 12:23
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo
4 січня, 17:30
Лівий берег Києва перевели на екстрені відключення світла після атаки рф

Київ • УНН

 • 152 перегляди

На лівому березі Києва запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої атаки рф. Енергетики працюють над відновленням світла та тепла, пріоритет – критична інфраструктура.

Лівий берег Києва перевели на екстрені відключення світла після атаки рф

Екстрені відключення запровадили на лівому березі Києва після масованої атаки рф, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.

Лівий берег Києва: через масовану атаку застосовані екстрені відключення. На правому березі продовжують діяти графіки

- повідомили у ДТЕК.

Як зазначається, енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян.

"В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктури столиці", - ідеться у повідомленні.

У КМДА при цьому вказали, що є зміни у русі громадського транспорту.

"Через порушення в роботі енергосистеми, спричинені обстрілом, на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів", - вказали у КМДА і надали список.

Також змінено інтервали руху на "червоній" лінії метрополітену через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу.

"Наразі час очікування поїзда на між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" становить 3:30-3:45 хв. Рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії між станціям "Дніпро" – "Лісова" лишається призупиненим", - повідомили у КМДА.

Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 24, серед них медики та рятувальники
09.01.26, 08:17

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Київ