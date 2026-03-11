Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні

$43.860.0351.040.33
15:03 • 9850 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 18509 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 16361 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 21267 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 27898 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 34898 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 33633 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44521 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120750 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87857 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф11 березня, 10:48 • 18624 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України11 березня, 10:51 • 25120 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 22004 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 10038 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 15113 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 61271 перегляди
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Нестор Шуфрич
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Катар
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo17:32 • 3906 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом15:51 • 6388 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 10322 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 22032 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 34025 перегляди
Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Парламент Естонії схвалив закон про заснування міжнародної комісії для розгляду позовів проти рф. Рішення підтримали 68 депутатів без жодного голосу проти.

Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні

У середу, 11 березня, Рійгікогу (парламент Естонії) схвалив закон, що ратифікує конвенцію про заснування міжнародної комісії з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

За ратифікацію проголосували 68 депутатів Рійгікогу, голосів проти і тих, хто утримався, не було.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, створення комісії є важливим кроком на шляху до притягнення росії до відповідальності.

росія своєю агресією щодня порушує міжнародні норми. Жертвами військової машини стали український народ, міста, інфраструктура, а також природа і навколишнє середовище. Комісія з відшкодування збитків разом з уже чинним Реєстром збитків допоможе гарантувати, що безкарність не вкорениться і всі скоєні злочини будуть справедливо компенсовані

- наголосив Тсахкна.

Міністр додав, що наступний і водночас найскладніший крок – знайти практичні та міжнародно працюючі рішення, за допомогою яких призначені комісією компенсації будуть реально виплачені.

Україна має отримати справедливу компенсацію за всю завдану шкоду – як для відновлення людей та економіки, так і природного середовища. Тому вкрай важливо, щоб конвенція знайшла якомога ширшу міжнародну підтримку і щоб країни-союзники спільно вкладалися у створення механізмів. Створення компенсаційного механізму стосується не тільки України, а й надійності всього світу, що підтримує міжнародний правопорядок

- сказав Тсахкна.

Україна зацікавлена у тому, щоб росія віддала гроші, і щоб це були репарації - Зеленський29.12.25, 14:52 • 3555 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Естонія
Україна