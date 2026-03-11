Естонія ратифікувала конвенцію про створення комісії з відшкодування збитків Україні

У середу, 11 березня, Рійгікогу (парламент Естонії) схвалив закон, що ратифікує конвенцію про заснування міжнародної комісії з розгляду позовів про відшкодування збитків Україні. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

За ратифікацію проголосували 68 депутатів Рійгікогу, голосів проти і тих, хто утримався, не було.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, створення комісії є важливим кроком на шляху до притягнення росії до відповідальності.

росія своєю агресією щодня порушує міжнародні норми. Жертвами військової машини стали український народ, міста, інфраструктура, а також природа і навколишнє середовище. Комісія з відшкодування збитків разом з уже чинним Реєстром збитків допоможе гарантувати, що безкарність не вкорениться і всі скоєні злочини будуть справедливо компенсовані - наголосив Тсахкна.

Міністр додав, що наступний і водночас найскладніший крок – знайти практичні та міжнародно працюючі рішення, за допомогою яких призначені комісією компенсації будуть реально виплачені.

Україна має отримати справедливу компенсацію за всю завдану шкоду – як для відновлення людей та економіки, так і природного середовища. Тому вкрай важливо, щоб конвенція знайшла якомога ширшу міжнародну підтримку і щоб країни-союзники спільно вкладалися у створення механізмів. Створення компенсаційного механізму стосується не тільки України, а й надійності всього світу, що підтримує міжнародний правопорядок - сказав Тсахкна.

